Primavera 2020: prendas que te harán sentir toda una it girl

En algunas partes del mundo la primavera está por llegar con sus conocidos vestidos midi en colores alegres, outfits románticos y que nos hacen recordar a uno que lució Sarah Jessica Parker en Sex and the city: off shoulder, en acentos verdosos con un cinturón retro en tono negro y, unas sandalias abiertas y altas ideales para usar para ir a la oficina. Sin embargo, esta prenda con estampado no es la única que puedes utilizar en tu clóset para esta estación. A continuación, te mostramos cómo lucir como toda una boss lady, working lady o con un look más casual.

Blusa blanca:

Ya sabemos que la blusa es un básico que puedes combinar en cualquier estación, pero también puedes optar por colores suaves como el celeste. Esta pieza es cómoda y elegante. Puedes utilizarlo con pantalones anchos, jeans pitillo o con una falda midi para un look más casual puedes acompañarlos con sandalias altas o zapatillas blancas. O también puedes hacer un match perfecto de oficina con un pantalón de estilo sastre y unos mocasines de colores neutro o nude.

Los nuevos modelos de las blusas blancas que han salido es con tendencia cuello lazo y botones a lo largo.

Vestidos estampados:

It girl que se respeta tiene vestidos estampados en su clóset, pueden usarlos con el clásico print de leopardo, de manchas de vaca o el conocido de flores grandes o pequeñas, de acuerdo a la figura o el color de tu agrado. La reina Letizia, por ejemplo, es de las que utiliza vestidos florales en color rosa, reconfirmando que se lleva con un bajo asimétrico en la falda y con un cinturón. Sí, los vestidos con diseños son elegantes también si los complementas con unos stilettos o botas largas en tono neutros como el negro o el nuevo favorito, el color blanco.

Pantalones anchos:

Los pantalones anchos es una tendencia que regresó del pasado para lucirle en las pasarelas y luego verse en el street style de muchas artistas como Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, Salma Hayek, entre otras. Cada una los ha usado con un tipo de pantalón distinto, algunos más casuales que otros, pero siempre dando la hora de lo cómodo que son, sobre todo para combatir el clima cambiante de la primavera.

Por ello, es que los pantalones anchos son infalibles en tu guardarropa y si los tienes en jean color azul o blancos clásicos los podrás combinar con una blusa sin mangas y botas. Y, claro, sin olvidarnos de los palazzo. Úsalos para la oficina o una comida en colores neutros como el negro, gris o el café, tendrás un outfit elegante y sofisticado en pocos pasos. Ahora bien, si quieres algo más fresco tipo boho, esta pieza con tie dye es una opción para llevar en primavera.

Anti skinny jeans:

¿Te acuerdas de los jeans acampanados de los años 70 o de los noventeros de mezclilla con los que rosabas el pis? Pues, es momento de sacarlos de tu armario y darles uso. Desde los pantalones con botas anchas como la pata de elefante, hasta las otras que son ligeramente, los anti skinny jeans es una prenda diaria que no puede faltar en algún atuendo de primavera. Además, de ser súper cómodos, son apropiados para estilizar tu silueta al contar con un tale más alto que los jeans a la cadera. Recuerda, combinarlos con una blusa tejida o de sea, con un polo tie dye o en un look total denim. ¡Tú escoges!

Si estas cerca de la primavera es momento de revisar tu clóset para que ver cómo puedes armar tus looks. Recuerda antes de comprar cualquier prenda la importancia de tener un guardarropa funcional.