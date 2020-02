Sácale provecho a tus botines blancos con estos outfits con falda para primavera

Cada cambio de temporada buscamos la mejor manera de lucir siempre radiantes, por lo que algunas prendas pueden convertirse en las ideales para crear impactantes looks.

Por ello, los botines blancos se han convertido en ese calzado que vas a querer llevar en tu outfit y solo basta con combinarlo con los elementos ideales para crear fantásticos looks. Uno de los elementos que te hará brillar son las faldas, por lo que aquí te dejamos algunas ideas de looks que puedes replicar.

1. Con falda jean

Uno de los básicos de nuestro armario son los jeans y los tenemos en pantalones, shorts, casacas e incluso faldas, así que esta será ideal para combinarla con tus botas blancas. Puedes agregarle una blusa divertida para destacar.

2. Con falda de cuero

Un poco de más de vuelo y si tienes un estilo rockero, estamos seguras que las prendas de cuerdo siempre serán necesarias. Así que, no dudes en usar un look con falda de cuero y botines negros.

3. Faldas animal print

Otro match perfecto para darle color y vida a tu look son las faldas de estampado y que mejor que el animal print que es una de las tendencias que no tiene pierde. Puedes llevarla con un básico unicolor para no recargar el estilo.

4. Falda negra

Para crear un look black and white o, simplemente, quieres llevar el negro y el blanco, no dudes en que una falda negra es la opción que necesitas. Apuesta por una blusa de color vibrante para hacerla brillar completamente.

Hailey Bieber apuesta por este estilo

La esposa de Justin Bieber, Hailey Bierber, tampoco pudo resistirse a probar este look, por lo que ella también apostó por llevar las botas blancas en un estilo sencillo, pero a la vez sofisticado.

Si quieres más ideas para lucir botas blancas, mira este vídeo