¡Cuánto más largas mejor! Outfit con botas largas con vestidos o faldas

Si no tienes unas botas XL, es probable que tengas unas largas. Generalmente son negras o marrones, pero también existen de distintos colores que puedes combinar perfectamente con faldas o vestidos.

Este calzado les da a los looks sensualidad y estilo, quizá es una forma de poner tu sello en los outfits que luzcas. Así que, si tienes un par desempólvalas y mira con qué las puedes combinar.

Los especialistas de la moda afirman que mientras más largas, más estilizada te verás. Las puedes usar con vestidos largos, cortos, shorts, jeans, pantalones de tela, licras, faldas y mini faldas, como ves hay un abanico de posibilidades para que luzcas tus piernas.

Así que ya sabes, no tienes ninguna excusa para usar este tipo de botas con lo que quieras y saca tu diva que tienes, pero no muestras.

¿Cómo usar botas largas si eres de estatura petite?

Lo más trascendente al lucir botas largas si eres petite es evitar los puntos medios. Por ello, debes buscar las que son súper largas, hasta el muslo. Te quedarán como leggins, ya que cubre toda la pierna sin cortarla, dando un efecto de continuidad y hasta alargará más la parte inferior de tu cuerpo.

Las botas para mujeres petite que más les favorecen

Las botas largas son versátiles y tienen un efecto de alargue que hacen que nuestras piernas se vean más largas. Asimismo, si elegimos una bota hasta la mitad de la pantorrilla (como los vestidos y faldas por la pantorrilla) estamos demarcando el final de nuestra pierna muy arriba y, por tanto, no nos beneficia para nada a dar la sensación de alargar nuestras piernas. Si tenemos una bota que no termina en forma alargada como por ejemplo las botas de punta, acortamos nuestro pie y no estilizamos nuestra figura.

Muchos son los tipos de botas que podemos encontrar y sencillos son los consejos para tomar en cuenta a la hora de escoger las botas y botines que mejor les queden a las mujeres de estatura baja. Así que petites, todas atentas.