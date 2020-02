Calzado llamativo una forma de reinventar el total black y ¡Hailey Bieber lo sabe!

El pasar por las pasarelas más prestigiosas del mundo te tiene que influenciar con sabiduría de estilo y moda. Eso es precisamente lo que ha pasado con Hailey Bieber, una modelo habitual en las pasarelas más importantes como Versace, Tommy Hilfiger, entre otras.

Por eso, sabemos que si deseamos inspirarnos para vestir ella es una buena opción. A la it girl le encanta estar cómoda en su día a día y las piezas que normalmente usa son de estilo athleisure. No obstante, en esta ocasión ha escogido un look (por no decir, un LOOKAZO) bastante sofisticado con el que nos ha mostrado como podemos reinventar el clásico total look black, y lo mejor de todo es que ¡se lo podemos copiar!

Si bien la esposa de Justin Bieber no ha descubierto la pólvora, este outfit nos ha encantado que no podíamos dejar de comentarlo para compartirlo con ustedes, para que hagan sus propios experimentos. Hablamos de un atuendo que estaba integrado con un top y pantalones de cuero, combinados con una chaqueta oversize, ya sabemos que tiene un gran gusto por esta tendencia. Pero lo más ¡wow! Fueron sus zapatos.

El truco de Hailey Bieber para vestir de negro sin verse aburrida

Como no quiso usar un clásico monocromático negro, la modelo optó por una fórmula infalible: darle un aire más alegre mediante los complementos. Para esta ocasión escogió hacerlo con un hermoso par de zapatos fucsias de colores bien llamativos. Así que, si tenías la idea de que vestir de negro era aburrido ¡Te equivocaste!

Este sencillo truco es muy eficaz, ya que en más de una vez la hemos visto ponerlo en práctica. Es más, el año pasado vistió un outfit muy similar, pero con unos zapatos adornados con un lazo. Definitivamente, un atuendo que nos podemos copiar.

¡Gracias Hailey por este fácil tip!