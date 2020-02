Rihanna y el look en el que las botas metalizadas fueron las protagonistas

Rihanna es una completa exponente de la moda, por lo que los looks que lleva siempre quedan guardados en nuestra memoria, por esa razón no pudimos dejar de ver el tremendo outfit que llevó a pop-up de Fenty en Nueva York.

Esta vez apostó por un look monocolor, sin embargo terminó rompiendo el estilo con unas imponentes botas que se convirtieron en las protagonistas del estilo.

Riri, llegó con un vestido ceñido, que parece ser de un estilo tejido, el mismo que era corto por sobre las rodillas y de cuello tortuga en la parte alta. Pero eso no era todo, lo acompañó con un sobre todo, ambas piezas en un imponente color naranja.

En los pies, llevó unas botas metalizadas en color dorado brillante, con un estilo arrugado y una altura que solo superaba un poco los tobillos. Definitivamente las botas se convirtieron en el elemento que rompió con lo monocromático del color anaranjado en su look.

No nos cabe duda que Rihanna es una de las mujeres que no le teme a llevar dos prendas de color intensos en un mismo look, y las joyas que le agregó al outfit, fueron la cereza del pastel.

Así es como Rihanna, una vez más, nos vuelve a sorprender con un gran look, lleno de retos y sobre todo de color.