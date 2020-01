Tips de belleza para que tu maquillaje dure toda la noche

Cuando hablamos de maquillaje, hay un aspecto que la mayor parte de los amantes de belleza buscan: duración, sobre todo cuando salimos de noche o tenemos eventos de gran importancia.

Para muchas, conseguir un maquillaje de noche casi perfecto podrá sonar como una tarea difícil de cumplir por los diferentes inconvenientes que traban nuestro camino. Pero, lo que la mayoría ignora es que existen diversos tips de belleza que te pueden ayudar que tu ‘makeup’ dure toda la noche.

A continuación, te presentamos los tips de belleza que puedes seguir si quieres que tu maquillaje dure toda la noche contigo.

Primer:

El cimiento de tu maquillaje es, probablemente, la parte más importante del proceso ya que si no le dedicas tiempo, nada será consistente. Antes que nada, es vital que uses un primer para que tu hidratante esté sellado en tu piel, ayudar a que la aplicación de los cosméticos sea más sencilla y que todo dure por más tiempo ya que no es absorbido por tu piel.

Productos de larga duración:

Deberán ser tus mejores amigos si esta es tu misión ya que estos cosméticos cuentan con una fórmula especial que hace que el producto se selle y dure por más tiempo sin derretirse.

Enfócate en la base:

Es importante que laves tu rostro, apliques las cremas o cosméticos respectivos y luego apliques el primer mucho antes de que empieces con tu base. Esto hará que tu piel esté protegida y que tampoco absorba tu maquillaje, no se vea brilloso y no se derrita.

Polvos translúcidos:

Son un producto ‘must’ que debes tener en tu kit pues sella tu maquillaje sin darte un tono adicional no deseado.

Sellador:

Son unos sprays que sellan todo tu maquillaje y garantizan que dure por más tiempo. Además, te dan un look fresco y radiante.

Papel para el brillo:

En lugar de retocar tu maquillaje con más productos

(polvos, base, etc.) utiliza un pañuelo descartable para que absorba el exceso de aceite en las zonas afectadas para tener un acabado mate. Si quieres aplicar más maquillaje, ahora es el momento correcto de hacerlo pues no estás haciéndolo sobre una capa de grasa.