Maquillaje de noche: 2 looks inspirados en los premios Oscar que puedes recrear

El maquillaje de noche es uno de los aspectos de belleza más deseados alrededor del mundo. Y es que, a diferencia de los looks que usamos durante el día, para la noche, siempre se requiere de un poquito más.

Una gran oportunidad para ver distintos looks de belleza e inspirarnos de ellos para nuestro maquillaje de noche son las alfombras rojas como la de los premios Oscar.

Debido a la magnitud de un evento como son los Oscar, las celebridades saben que deben llevar sus mejores looks (tanto de moda como de belleza) para deslumbrar en la ‘red carpet’. El año pasado, dos famosas que realmente nos sorprendieron con estilos de maquillaje de noche fueron Charlize Theron y Jennifer López.

Cada una llevó un look diferente que no solo las hizo lucir más estilizadas, sino que también complementó sus outfits. A continuación, te damos unos tips de belleza para que recrees estos looks de maquillaje de noche por tu cuenta y los uses para resaltar tu belleza única.

Charlize Theron:

Este es un look de maquillaje clásico, que combina con todos tus outfits y que nunca falla en hacerte lucir sofisticada y glamurosa. Para la alfombra roja de los premios Oscar 2019, Charlize Theron lució un maquillaje simple protagonizado por sombras transparentes con brillos y detalles marrones, delineador blanco en la parte inferior (en la línea de agua para lucir una mirada más amplia y despierta), pestañas rizadas, rubor suave y para el toque final, un labial rojo que nos queda bien a todas.

Jennifer López:

La popular JLo acompañó su brillante vestido con un maquillaje igual de potente y glamuroso. Se trató de un smokey eye con sombras marrones y delineado negro. Para recrear este look (que sin duda es más complicado que el que usó Charlize), debes comenzar con sombras neutras y suaves para tu base, en adelante, difumina tonos más tierras en la cuenca de tu ojo y añade el dorado.

Finaliza oscureciendo la parte en 'V' de tu párpado, colocando delineador negro, difuminando las sombras y rizando tus pestañas. Para el resto del rostro, usa un efecto 'bronzy', contornea y acompaña el look con un labial nude de acabado 'glossy'.