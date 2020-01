Maju Mantilla y el llamativo vestido que usó para el estreno de la película de Jefferson Farfán

Jefferson Farfán celebró el estreno de su filme autobiográfico, La Foquita: El 10 de la Calle, evento al cual asistieron muchos personajes de la farándula peruana.

Una de ellas fue la conductora de televisión, Maju Mantilla, quien, en compañía de su esposo, desfiló por la alfombra roja del avant premiere con un outfit que no pasó desapercibido.

Para la ocasión, Maju llevó un vestido largo fucsia con base de seda y que contaba con diferentes capas hechas, al estilo de faldas que cubrían toda la parte inferior de la pieza. El vestido contaba con un escote en ‘V’, mientras que los hombros lucían otras capas de tul que cubrían el área.

El toque final llegó con una banda negra que colocó debajo del busto para marcar la división entre las dos partes de su vestido y también para ceñir más su cintura. Para accesorios, Maju Mantilla usó un clutch y aretes del mismo tono que su banda para crear armonía entre los colores de su outfit.

Look de belleza:

Para complementar su vestido, que además fue elaborado por el diseñador peruano, Víctor Gonzales, Maju Mantilla llevó un look de belleza simple pero efectivo. Se trató de un peinado que nunca falla en hacernos lucir chic y en tendencia: una cola de caballo baja, con el cabello liso y en cuanto a maquillaje, la ex reina de belleza lució un look muy natural y fresco que depositó toda la atención en su vestido.