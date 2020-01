Define tu cintura con estos tips al momento de armar tus outfits

Si bien hacer ejercicios es bueno para la salud y ayuda a definir ciertas partes de tu cuerpo, también puedes optar por elegir las prendas correctas y unos accesorios, y ¡listo!

La moda está para que descubramos muchas alternativas. Esta es la herramienta más poderosa para toda mujer, si sabe cómo usarla bien. Estos trucos te ayudarán a conseguir un mejor look, siempre que selecciones las piezas adecuadas.

Corte en línea A o circular

Si quieres esconder esa pancita chelera, solo tienes que usar un vestido o falda en línea A o bien, una que sea circular, es decir de amplio vuelo. Además, de cómoda ocultará tu barriguita sin verte aplastada o ataviada. La falda puede convertirse en tu mejor amiga para ir a trabajar y para usar en tus días libres. Hay un sinfín de combinaciones que puedes hacer con ella.

Prendas con tiro alto

Estas prendas regresaron del baúl de los recuerdos. El mom jean es uno de ellos, pero hay más prendas. Esta es la altura idea para mostrar nuestras curvas, además definirán más tu cintura. Puedes jugar con los crop tops, blusas o polos un poco sueltos para lograr un efecto de reloj de arena.

Un cinturón que se convierta en tu mejor amigo

Los cinturones o correas son los accesorios olvidados por algunas y amados por otras. Si aún no tienes algún diseño es momento de agregarlo a tu clóset. Puedes utilizarlo de manera clásica y lograr un efecto visual de una cintura más acentuada en pocos minutos. También es perfecta con vestidos y faldas. Escoge tu cinturón de colores neutros para que puedas incluirlos con distintos looks. Es preferible que no lo lleves a la cadera, su lugar es a la altura de la cintura.

Por último, no olvides que al combinar todas estas piezas podrás explotar más tu estilo o conocer más sobre lo que te gusta usar. Disfruta vistiéndote a la moda sin hacer mucho esfuerzo.