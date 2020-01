JLo da cátedra de cómo lucir el cuero después de los 50 con gran estilo

Jennifer Lopez siempre nos sorprende con fantásticos looks y gran estilo, por lo que esta vez se encargó de lucir el cuero de diversas formas.

Y es que JLo es de esas mujeres que no temen a arriesgarse con algunos estilos e incluso con algunos tipos de prendas que puedan ser muy atrevidas.

Es esa la razón por la que no tuvo ningún reparo para llevar un outfit lleno de elegancia y buen estilo, el mismo que nos demostró que no es complicado usar esta textura si eres una persona que ya pasó los 50.

Así es como la cantante se decidió lucir el cuero en su blusa, ¡sí, en su blusa! Aunque ya lo hemos visto en pantalones o incluso chaquetas, esta vez no dudó en llevarlo de una forma distinta.

Es con este look con el que Jennifer Lopez nos muestra lo que podría convertirse en el must have de la temporada y que incluso sea uno de los infaltables de nuestro armario.

Pero, por si fuera poco, este no es el único outfit en el que JLo ha apostado por cueros para las blusas, sino que también lo ha hecho con una de un estilo mucho más ceñido para impactar.

Sin duda alguna la actriz y cantante ha demostrado que el cuero es es la textura ideal para lucir radiante y con mucho estilo si ya pasaste los 50 y quieres mantenerte a la moda.