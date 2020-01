Jennifer Lopez coloca en otro nivel a los pantalones ‘baggy’ con este outfit

Jennifer Lopez le dijo adiós al 2019 con un outfit tendencia. La artista hizo a honor a tu título de icono de la moda, premio que le entregó el CFDA en junio pasado, con un look que tenía como protagonista al pantalón ‘baggy’, una de las prendas que ha conquistado los clósets de las mujeres en las últimas temporadas, tanto en invierno como verano.

La actriz y cantante escogió esta pieza para pasear por Los Ángeles junto a su pareja, Alex Rodríguez. La celebridad optó por un total look black conformado por un maxi abrigo largo que dejó sin abrochar, un jersey de cuello alto y unos pantalones ‘baggy’ de estilo piel que tenía la basta remangado.

Fuente: @jenniferlopezstyle

El outfit lo completó con unas zapatillas deportivas blancas, calzado que no pasa de moda y que combina con todo y con un cinturón de Chanel que lleva el emblemático logo. Una elección que no sorprende, ya que la fiebre de la logomanía estuvo muy presente el año pasado, y al parecer retorna con fuerza este 2020.

Jennifer demostró que con este look no hay tendencia que se le resista. Es más, la interprete usó este mismo atuendo para salir de compras con un amigo, solo que en esa ocasión no vistió el cinturón.

Fuente: @jenniferlopezstyle

La tendencia de los ‘baggy’ empezó a inicios del verano pasado con distintas versiones de mezclilla. Unos jeans que resaltaban por ser holgados, con pinzas en la parte del talle que estilizaban y conseguían un efecto visual favorecedor para la silueta, que ahora JLO llevó a otro nivel al usar uno de piel sintética que está muy de moda.

Para este verano puede optar por este modelo, pero en telas más cómodas y frescas. Además, son combinables para cualquier lugar a donde quieras ir.