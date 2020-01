Jennifer Lopez sorprendió con vestido extravagante en los Globos de Oro

Ya sabemos que Jennifer Lopez es todo un icono de la moda, por eso siempre estamos pendientes de sus looks en todas las alfombras rojas porque no defrauda y estos Globos de Oro no fueron la excepción.

La actriz y cantante optó por un vestido con falda con bastante volumen de color blanco con un corsé dorado, pero el detalle del atuendo fue el extravagante moño estilo regalo que llevó en la parte de enfrente. El lazo fue el protagonista de este glamuroso vestido que combinaba dos tonalidades el verde y el mencionado anteriormente.

Los Premios Globo de Oro (Golden Globe Awards) son galardones concedidos por los 93 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA; por sus siglas en inglés) en reconocimiento a la excelencia de profesionales en cine y televisión, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial.

La ceremonia que se realiza todos los años, en la cual los ganadores son premiados, forma parte de la temporada de premios cinematográficos, cuyo inicio tiene lugar entre octubre o noviembre del año anterior, para finalizar entre febrero o marzo con la ceremonia de entrega de los Premios Óscar.