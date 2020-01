Globos de Oro 2020: Margot Robbie muestra look sencillo y sofisticado en la red carpet

Margot Robbie cautivó al llegar a la alfombra roja de los Globos de Oro 2020. La actriz de "Once upon a time in Hollywood" apareció con un outfit dos piezas conformado por una corsé strapless brillante y una falda recta blanca con bolsillos que nos hacía confundir porque parecía un pantalón.

La parte superior de su look tenía estampados de flores brillantes. La artista optó por un beauty look súper minimalista, con un delineado rosado y los labios color natural. Asimismo, decidió no usar accesorios y dejar su cabellera suelta.

Los Premios Globo de Oro (Golden Globe Awards) son galardones concedidos por los 93 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA; por sus siglas en inglés) en reconocimiento a la excelencia de profesionales en cine y televisión, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial.

La ceremonia que se realiza todos los años, en la cual los ganadores son premiados, forma parte de la temporada de premios cinematográficos, cuyo inicio tiene lugar entre octubre o noviembre del año anterior, para finalizar entre febrero o marzo con la ceremonia de entrega de los Premios Óscar.

Los Globos de Oro 2020, considerados como uno de los eventos más importantes del mundo, se trasmitirá vía TNT en cable. En Claro estará disponible en el canal 22 y a través de Direct TV, la señal llegará al canal 502. Por su parte, Movistar lo trasmitirá vía TNT en el canal 102.

También podrás seguir todas las incidencias de los premios Globos de Oro 2020 vía ONLINE en la plataforma digital de TNT Go.

