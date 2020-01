Pantalones metálicos: la tendencia que llega con fuerza este 2020

¡Atención! Las nuevas tendencias para este 2020 ya están dando la hora y, aunque recién estamos empezando el año, ya sabemos cuáles son los pantalones que estarán en boca de todos este año.

Y es que lejos de la sobriedad o lo mate, el brillo y el glamour estará presente en los outfits. Estamos hablando de los pantalones metálicos. Esta prenda se encargará de robar las miradas de todos.

Incluso varias celebridades ya se han atrevido a usarlo en sus outfits, por lo que queda evidenciado que la extravagancia estará siempre presente en sus estilos.

Aunque no lo creas o, probablemente, no lo hayas pensado, tener estos pantalones le dará algunos pros a tu look por los que no dudarás en usarlo.

Para comenzar, ayudará a que tu outfit se vea mucho más lujoso e incluso no tendrás que invertir mucho en otras piezas para complementarlo.

Por otro lado, podrás crear diversos looks con un solo pantalón, pues puedes usarlo con t-shirts básicos e incluso con prendas más sofisticadas para un look mucho más elaborado.

Es así que los pantalones metálicos se convertirán en esa tendencia que muy pocos dejarán pasar. ¿Te animas a usarlo?