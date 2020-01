Salma Hayek le robó el aliento a más de uno con vestido en los Globos de Oro

Salma Hayek desde el Festival de Cannes del 2015 que no dejaba con la boca abierta a los asistentes por el escote de infarto que le elige para pasar por la alfombra roja. Pues no defraudó al pasar por la red carpet de los Golden Globe Awards 2020, demostrando que los años no pasan por ella, la bella mexicana dejó deslumbrado gracias al sensual vestido que usó.

Una vez más, la veracruzana usó un vestido de su casa de moda favorita Gucci. La artista optó por un body azul índico que capturó todas las miradas, no solo por su escote profundo, sino también por la pequeña abertura que tenía en el centro. La delicada tela con encaje Jaipur azul que estaba sobrepuesta hacia un contraste con la G que unía el listón ajustado a su silueta.

El vestido que daba la impresión de ser dos piezas, mostraba una falda de color marfil que le daba un toque sensual con una abertura profunda en la pierna. Y es que, sabemos que Salma se mantiene su figura latina intacta que le encanta presumir.

Acompañó este outfit con unos aretes estilos candelabro de chaquiras azul celeste, que combinaban perfectamente con el tono de su look. Su cabello lo dejó suelto con ligeras ondas y su maquillaje fue bastante glamuroso digno de una alfombra roja.

Los Premios Globo de Oro (Golden Globe Awards) son galardones concedidos por los 93 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA; por sus siglas en inglés) en reconocimiento a la excelencia de profesionales en cine y televisión, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial.

La ceremonia que se realiza todos los años, en la cual los ganadores son premiados, forma parte de la temporada de premios cinematográficos, cuyo inicio tiene lugar entre octubre o noviembre del año anterior, para finalizar entre febrero o marzo con la ceremonia de entrega de los Premios Óscar.

Los Globos de Oro 2020, considerados como uno de los eventos más importantes del mundo, se trasmitirá vía TNT en cable. En Claro estará disponible en el canal 22 y a través de Direct TV, la señal llegará al canal 502. Por su parte, Movistar lo trasmitirá vía TNT en el canal 102.

También podrás seguir todas las incidencias de los premios Globos de Oro 2020 vía ONLINE en la plataforma digital de TNT Go.

It's here! It's here! The #GoldenGlobes Red Carpet opens in just a few hours! Skip over to https://t.co/LjO4V0j2a2 and follow @giphy during the show to see all your favorite reactions in real time. Don't miss a single memory, starting TODAY at 6P ET/3P PT. pic.twitter.com/2qtWBPlVLo