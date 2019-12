¡Radiante! Mira la renovada apariencia de Lucero, gracias a su cambio de look

Lucero siguió uno de los mejores consejos de Carolina Herrera y decidió cambiar su look, por lo que apostó por un corte bob que va por encima del hombre y logró hacerla ver mucho más joven.

Es así que, Lucero, decidió publicar una fotografía en Instagram en la que hace gala de su nuevo estilo y su renovado look, perfecto para recibir la Navidad con nuevos aires.

Pero el corte no lo hizo todo, es que el look que lució en la instantánea la hace ver como una nueva Lucero, más fresca y joven. En el outfit usa una blusa off shloulder, con las mnagas acampanadas en dos capas que le dan el toque de frescura que necesita. Además de un ceñido pantalón negro con un línea al lado del tono de la blusa para hacer un perfecto match.

Es así como la actriz mexicana no pudo resistirse a uno de los mejores consejos que Carolina Herrera recomendó. Incluso en su momento Herrera dijo: "A cierta edad, creo que la mayoría de las mujeres se adaptan al cabello más corto. No creo que el cabello largo hasta aquí [señala por encima de sus hombros] se vea bien".

Y tú wapa, que opinas ¿le favorece el corte a Lucero? Nosotras creemos que la hace ver nueva y sobre todo radiante.