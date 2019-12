Beyoncé confirma que las patillas serán la tendencia de cabello este 2020

Si hablamos de tendencias para este 2020, estamos seguras que Beyoncé se encargará de sorprendernos con una nueva y ya desde ahora lo está haciendo y se trata de una que tiene que ver con el cabello.

Y es que, si para muchas de nosotras las patillas podían ser molestosas, Beyoncé nos ha demostrado que pueden ser un gran complemento un buen look, pues le da un toque completamente distinto y original.

Por ello, si tú también tienes esos cabello bebés a los lados de las orejas y no sabes como controlarlos, es mejor que los hagas parte de tu look, definitivamente marcarás la diferencia y ya no tendrás que luchar por ocultarlos.

Haz como Beyoncé que las peina de forma curveada para así hacerlas parte de su peinado e incluso puedes aplicarle gel para que el mechón esté completamente en su lugar y no tengas problema por si se despeina.

Puedes hacerlo de forma discreta con solo un poco de cabello bebé o si quieres algo más arriesgado no dudes en tener un gran mechón con formas.

Así que es momento de dejar de lado los prejuicios y arriesgarte a usar eso que tanto te gustaría probar. ¿Quién dice que está mal?