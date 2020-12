Sujeto atropelló a perrito y comisaría en Chorrillos no admitió denuncia por maltrato animal

Un caso de maltrato animal en Chorrillos ha causado furor en cientos de personas en Facebook y otras redes sociales. Y es que, un hombre arrolló y arrastró cruelmente a un perrito abandonado.

Este indignante hecho sucedió el pasado 27 de diciembre en el A.H. Nueva Caledonia, en Chorrillos. Según Héroes del Pacífico Chorrillos, el responsable de la muerte del animalito sería César Chipana Gallardo. Los efectivos policiales de la comisaría de San Genero lo intervinieron, pero fue puesto en libertad, pues ninguna persona denunció el maltrato animal.

"Este desgraciado lo atropelló, el perro quedó atrapado entre la llanta y el motor, a pesar de los llantos desgarradores, se fue hasta un descampado, ahí lo abandonó. El perrito no resistió al dolor y falleció", señala un testigo.

La imagen del maltrato animal se a vuelto viral en Facebook. Cientos de internautas piden justicia y anuncian que realizarán un plantón el 3 de enero a las 5:00 p.m. frente a la comisaría San Genaro, en Chorrillos, por no admitir la denuncia contra el sujeto que acabó con la vida del perro.

"Dios mío, en Lima cuando atropellan a un animal de la calle, no hacen nunca nada", "Qué pena ver esta clase de historias y que no hacen nada por respetar la vida de estos angelitos", "Pobre animalito", "Un perrito es para tenerlo en casa y no abandonado en la calle", escribieron en Facebook.