Cercado de Lima: Denuncian venta ilegal de perros durante fiestas navideñas

A pocas semanas de la Navidad, usuarios denuncian en Facebook la venta ilegal de cachorros en el jirón Ayacucho cdra. 5 en Cercado de Lima. De acuerdo con las imágenes compartidas a Wapa.pe, se puede ver que los ambulantes tienen a las mascotas en pésimas condiciones de salud. Además, de colocarlos dentro de mochilas.

Este cruel hecho fue criticado duramente en Facebook y otras redes sociales. Asimismo, la joven que realizó la denuncia en redes sociales afirmó que fueron golpeados por estos negociantes en Cercado de Lima.

"La Policía Nacional del Perú la verdad que no hizo nada más que tratar que no nos siguieran golpeando, pero igual lo hicieron, no pudieron con todos porque eran como tres hombres y una mujer contra nosotros como se puede observar en el primer video (míralo al final de la nota)", dijo la testigo del maltrato animal en el Centro de Lima a Wapa.pe.

"A mi enamorado lo golpearon entre tres con puñetes en la cara y el cuerpo, lo dejaron sangrando. A mí no me hicieron nada grave", añadió.

Foto: Wapa.pe

Además, la internauta señaló que vio a los animales dentro de mochilas y bolsas. "¡Los pobres ahogándose! Los tienen maltratados y parecen enfermitos. (...) Es una lástima que estas lac*** de la sociedad les hagan esto a estos pequeños aún sabiendo que está penado", agregó en Facebook.

"Esto no es de ahora, es de hace mucho tiempo y no paran, yo no puedo ser indiferente a este tipo de actos, me parte el alma y el corazón, no entiendo porque hay gente que tiene el valor de hacer este tipo de maldad (a los animales)", mencionó Blanco.

Del mismo modo, la joven peruana pidió ayuda a los internautas en Facebook para encontrar la manera de parar este tipo de venta ilegal de perros y maltrato animal a la vista de todos.

Cabe mencionar que, las personas que se dedican a la venta ilegal de perros en Cercado de Lima también involucran a menores de edad en el "negocio" como se pueden ver en la fotografías virales de Facebook.

Foto: Wapa.pe

Esperemos que las autoridades de la Municipalidad de Lima puedan realizar nuevamente un operativo para rescatar a los perros víctimas del maltrato animal en esa concurrida calle dedicada al comercio de productos para mascotas.

Dato importante

¡Indignante! La joven revela que estas personas que se dedican a la venta ilegal de perritos los tienen en cajas en un callejón del jirón Ayacucho.

Protesta por animales víctimas de maltrato

“Estoy creando un grupo para unirnos e ir a hacer una manifestación al lugar, ya que las autoridades no hacen, ese día yo busqué a los fiscalizadores y a la policía para denunciar el hecho pero me dijeron que ellos no podían hacer nada, que debía ir a denunciar a la comisaría y parecía que los policías estaban departe de ellos”, puntualizó.