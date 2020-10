Mujer rescata a perrita parapléjica abandonada dentro de un saco

La historia de la perrita parapléjica Neguinha conmovió a miles de personas en redes sociales, ya que fue abandonada en los alrededores del barrio San Marcos en Brasil.

Una joven llamada Suelen Bernades Lopes se encontraba brindando sus servicios como trabajadora del hogar el último lunes por la tarde cuando escuchó el llanto de la perra abandonada.

La mascota se arrastraba debido a que tiene parálisis en sus patitas traseras. Neguinha lucía muy asustada, así que la muchacha decidió rescatarla y llevarla a casa.

"Yo no iba a dormir sabiendo que ella estaría gateando en la calzada, bajo la lluvia, con hambre y frío", dijo la joven Suelen al portal G1 Globo.

"La medicaron y quedamos sin saber qué hacer. Allí fue cuando la tomé y me la traje a casa, ya que no la iba a dejar en la calle, es indefensa (...) Eso no se hace con ningún perro, mucho menos tomando en cuenta la situación de ella, que iba a morir en la calle", añadió.

Según las grabaciones de las cámaras de la zona, una persona dejó a la perrita dentro de un saco y se fue de inmediato, dejándola triste y desamparada en la intemperie.

Finalmente, Bernades Lopes contó que por el trabajo que tiene no puede quedarse con la mascota, sin embargo, está en la búsqueda de una familia responsable en Brasil.

"La persona debe responsabilizarse y yo la quiero acompañar. Una vez a la semana iré a verla para confirmar que esté bien cuidada", remarcó la noble mujer Suelen.