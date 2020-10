Perrito "aboga" ante la policía para evitar que su dueño vaya a prisión

Los perros han demostrado por varios años que son el "mejor amigo del hombre", pero si todavía existen personas que tienen duda es porque no han observado el gesto que tuvo un cachorro al ver que su papá humano podía ir a prisión por no respetar el toque de queda, cuyas imágenes se hicieron viral en Facebook.

En República Dominicana, esta medida ha sido decretada por el gobierno con la finalidad de evitar que el número de contagiados por el coronavirus sigan en aumento; sin embargo, el dueño de la mascota hizo caso omiso a las restricciones y terminó pagando las severas consecuencias.

Las imágenes que fueron captadas por los mismos oficiales se aprecia como el animal ingresa corriendo a la sala para colocarse a un lado de su irresponsable amo, quien, por las esposas, no puede tocarlo. Pero el objetivo del astuto cachorro era convencer a los efectivos que dejaran en libertad al hombre sabiendo que ya había entendido la lección.

El coronel a cargo de la detención es un amante de los animales y no pudo evitar "derretirse" de amor por el can y no tuvo otra alternativa que liberar al sujeto, pero con la única condición de que no volviera a incumplir las normas porque el coronavirus "no es un juego".

Por amor a los animales

"Usted sabe por qué yo lo voy a soltar, porque aquí puede venir cualquiera y vino ese perro y me dijeron que era suyo, y por eso lo voy a soltar. Primera vez que le entrego un preso a un perro", se escucha decir al coronel José De La Cruz en el video que se publicó en Facebook y demás redes sociales.

El suceso, que ocurrió en el departamento de Cotuí, fue comparado por los cibernautas como cuando un padre asiste al colegio de su menor hijo para recogerlo porque el pequeño ha realizado una conducta inapropiada.

La COVID, un enemigo a vencer

Si bien las risas estuvieron presentes en el video de Facebook, los mismos usuarios pidieron mayor conciencia a las personas para evitar que el virus SARS-CoV-2 continué cobrando víctimas mortales en todo el mundo desde que apareció por primera vez en Wuhan, China.