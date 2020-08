Melissa Lobatón cautiva al mostrar tierno video del gran amor de su hermana Samahara

"Samoa de baby (recuerdos del 11 de agosto de 2019)", se lee en el video compartido de Melissa Lobatón, una de las hijas de Melissa Klug, en sus historias de Instagram.

Y es que a inicios de agosto de 2019, la segunda hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, presentó a su gran amor de cuatro patas, a quién bautizó con el nombre de Samoa. "Es mi nueva compañera de vida", escribió en Instagram.

¿Quién es el gran amor perruno de Samahara Lobatón?

En el video viral en Instagram se puede ver a la perrita de raza American Bully cuando era una cachorra, su fiel amiga y gran amor perruno. Los seguidores de las Klug quedaron encantadas con la aparición de sus mascotas en redes sociales.

"No entendía antes de tener a Samoa cómo es que las personas podían amar tanto a sus mascotas, me parecía tonto, qué ironía. Ahora la tengo a ella, no puedo hacer algo sin pensar en ella o salgo a hacer compras y siempre regreso con algo para ella. La amo demasiado, es mi hijita, mi compañera, mi asistente de cocina...", escribió Samahara en Instagram.

¿Quién es el novio de Samahara Lobatón?

Asimismo, el hogar de Samahara Lobatón Klug de 18 años muy pronto se va a agrandar, ya que tendrá su primer bebé al lado de su novio conocido como 'Youna' en redes sociales.

Por otro lado, Melissa Lobatón sigue cautivando en las historias de Instagram al mostrar tiernos videos al lado de su bella perrita.

Wapa, las hijas de Melissa Klug son unas dog lovers y los fans quedan enamorados al ver el gran cariño que tienen a sus mascotas.

¿Quién es Melissa Lobatón?

Melissa Lobatón Klug es una de las hijas de Melissa Klug. La madre de Lobatón Klug, de 36 años, es empresaria y tiene cinco hijos. Su padre es Abel Lobatón, un exfutbolista peruano de 42 años. La pequeña Melissa es muy activa en Instagram y cuenta con más de 733 mil seguidores.

¿Quién es Samahara Lobatón?

Samahara Lobatón Klug es la segunda hija de Melissa Klug. La joven tiene 18 años y muy pronto tendrá su primer hijita. También, la hermosa mamita es muy activa en Instagram y cuenta con más de 816 mil seguidores.

Perro de Samahara Lobatón