Influencers compran un cocodrilo bebé de forma ilegal para incrementar su popularidad

La pandemia del COVID-19 continúa sacando lo peor de las personas luego de conocerse un nuevo caso de maltrato animal, donde un periodista utilizó su cuenta de Facebook para hacer de conocimiento público el repudiable acto protagonizado por dos influencers.

Mau Otero y Estefi Merelles, conocidos en México por sus videos en Tik Tok, fueron blanco de ácidos comentarios tras grabarse en un mercado de Acapulco comprando de manera ilegal a un cocodrilo bebé, quien iba a ser víctima de crueles bromas.

“De entrada, no es el trato que merece un animal. No es justo jugar con un animal para asustar gente. No es justo utilizar a los animales para eso, ya basta”, escribió Arturo Islas Allende, conductor de televisión y ambientalista.

En las imágenes se observa a los influencers hablando con una vendedora de animales exóticos, quien les explica a los jóvenes sobre los cuidados que deben tener con el indefenso reptil. En otra parte del video, Mau y Estefi aparecen en un auto jugando con el cocodrilo, quien tiene el hocico amarrado con una liga y no puede defenderse.

En contra del maltrato animal

“Si nos hemos indignado por el racismo y por muchas cosas entre seres humanos que han afectado las relaciones en la sociedad, nos tiene que afectar también el trato que le damos a los animales y el ejemplo que les damos a los demás (…) lo que hicieron esos ‘chavos’ es ilegal. Es un delito”, expresó el indignado periodista en su Facebook.

Arturo Islas afirmó que el estado de Guerrero es popularmente conocido como el “Mercado negro” de los animales, donde el tráfico de especies se ha convertido en una actividad muy común.

Mano dura contra la informalidad

Cabe precisas que los influencers ya fueron contactados por las autoridades para que devuelvan al cocodrilo y, según las leyes, serán víctimas de una sanción administrativa por haber publicado un video del delito, el cual se difundió en Facebook.