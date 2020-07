Hombre toma a un burrito en sus brazos, lo acurruca y le canta con mucho amor [VIDEO]

El amor incondicional de Dean Fagan se vio reflejado en el video que publicó su esposa Dawn en Twitter, donde muestra al bondadoso hombre cargando a un burrito de 10 días de nacido y cantándole cerca al oído “What the World Needs Now Is Love”.

La emotiva escena se gestó con la intención de conmemorar la nueva llegada de un integrante a la familia, que empezó a tener una gran simpatía con los asnos desde que rescataron a Mister Donker Donks.

El santuario de la familia Fagan, la cual alberga a 67 burros, se hizo muy conocida en las redes sociales tras una pequeña entrevista que brindó Dawn a Storyful, donde reconoció sentirse “muy feliz” por tener unos animales “muy obedientes”.

Sin embargo, el momento que cambió sus vidas para siempre se vivió hace unas semanas cuando Dean decidió mimar a su nuevo ‘hijo’ cantándole el clásico de Burt Bacharach mientras era grabado por su esposa, quien luego subiría las imágenes a Twitter.

Soy un padre consentidor

“Le encanta que le canten”, así describió Dawn el mágico momento que vivieron donde su marido aparece tomando al burrito en sus brazos mientras brinda una serenata privada como forma de distracción en tiempos de cuarentena por la COVID-19.

“Da mucho placer a Dawn y a mí. Nuestras oficinas pasan por alto el pasto donde están los burros, así que por la mañana la observamos. Ella corre alrededor del pasto. Ella correrá vueltas alrededor de su madre”, manifestó Dean.

Por amor a los animales

Los gratos momentos que comparten la familia Fagan fue destacada en Twitter donde los cibernautas quedaron asombrados con la manera en que los granjeros por naturaleza se encargan de expresar sus sentimientos a los animales aún en tiempos difíciles por la pandemia.