Perro 'regaña' a sus cachorros por hacer travesuras y ellos reaccionan de singular manera [VIDEO]

Al igual que los humanos, los animales sienten una gran preocupación por sus crías cuando no los encuentran sabiendo que están en peligro al ser tan chiquitos, como la siguiente historia que se volvió viral en Facebook.

De acuerdo a las imágenes, un ‘papá’ perro muy cansado de las travesuras de sus cachorros decidió llamarles la atención con fuertes ladridos, de alguna manera tenía que reprender su mal comportamiento, pero lo que más llamó la atención fue la reacción de estos pequeños perritos.

El video que fue grabado por el dueño de los perros y que rápidamente se volvió viral en Facebook se observa a un ‘papá’ perro muy molesto por las travesuras de sus pequeños.

Resulta que tanto el can y su dueño los habían buscado desesperadamente a los cachorritos, ya que no están en el lugar que deberían estar, lo cual preocupó mucho al can y el humano. Sin embargo, los perritos estaban muy felices por otro lado jugando y haciendo travesuras.

Tras una exhaustiva búsqueda lograron dar con los perritos traviesos y en video viral se observa al humano feliz y aliviado de encontrarlos por lo que decide grabarlos, pero al ‘papá’ perro no le gustó nada su desaparición.

Es así que, para hacerles entender que no deben escaparse, el preocupado padre perro se paró delante de los cachorros y empezó a ladrar como si les llamara la atención por salir de la casa sin 'pedir permiso'.

Ante los llamados de atención por parte de su papá, los pequeños canes preferían mirar a otros lados menos a la mirada molesta de su padre. El peculiar momento del padre con sus hijos compartido en Facebook.

Video de perro regañando a sus cachorros