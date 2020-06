Talentoso lorito enamora a miles al bailar y cantar huayno para su dueña [VIDEO]

Los videos de los loros se han vuelto tendencia en Facebook y otras plataformas digitales durante las últimas semanas. Hoy te presentamos a un animalito que se robó los corazones al bailar y cantar huayno para alegrar a su dueña durante la cuarentena por coronavirus.

En la grabación registrada por su anciana dueña, se puede ver como el lorito se animó a mover la cabecita al escuchar el huayno peruano, mientras su humana tarareaba parte de la canción y lo animaba a bailar.

También, la talentosa ave mostró sus habilidades para moverse al ritmo de la canción. La curiosa presentación provocó miles de carcajadas en Facebook.

El clic viral generó más de 200 mil reproducciones en redes sociales. Las personas felicitaron a la dueña del lorito por tener un animal talentoso y le agradecieron por compartir el video viral.

"Es lo más tierno que he visto en mi vida", "Yo también tenía una lorita que no cantaba pero silbaba siempre como mi papá y cuando alguien llegaba a casa gritaba como loca, era como el timbre, la extraño mucho, se llamaba Keka", "Me gustaría que mi periquito hiciera lo mismo", escribieron algunos internautas en Facebook.

