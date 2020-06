Elefantes y su bebé salen a pasear tras ausencia de humanos por coronavirus en Tailandia

Tailandia es uno de los países más visitados por los turistas, quienes solían visitar el Parque Nacional Khao Yai, donde habitan alrededor de 300 elefantes. Sin embargo, la pandemia por coronavirus ha traído cambios positivos en la naturaleza, pues los animales pasean por todo el lugar con total libertad.

Las imágenes de una pareja de elefantes y su bebé caminando felices bajo la lluvia en el parque tras la ausencia de humanos en la zona se han vuelto virales.

“Sigue cerrado. Ellos van a restaurar sus propias cosas sin tener que hacer nada. Gracias a todos los oficiales. Por cuidar la seguridad de muchos animales para ser felices”, “Gracias por las hermosas fotos. He visto la naturaleza y verlos felices”, “Continúa cerrado. Me encanta la naturaleza. Me siento muy feliz cuando veo esto”, escribieron los internautas en Facebook.

Las fotografías compartidas por Khao Yai National Park en Facebook contaron que los elefantes salvajes aman salir a jugar y pasear bajo la lluvia. La publicación generó miles de reacciones y comentarios de los usuarios.

Wapa, lo curioso desde que empezó el confinamiento en Tailandia, los animales caminan durante el día y la noche por el parque. Los paquidermos son seres muy sensibles y agradecidos con sus cuidadores.