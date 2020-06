Perros: ¿Es beneficioso o perjudicial dormir con ellos?

"Depende de la situación", explica el veterinario británico Jo de Klerk . "Se ha demostrado que los perros en la cama fortalecen su vínculo y ayudan a inducir la relajación y disminuir la ansiedad", agrega el experto al portal Mic.

Por su parte, la veterinaria Claudine Sievert sostiene que la cercanía con los perros tiene múltiples beneficios.

''La cercanía a un perro ayuda a reducir la presión arterial, aliviar el estrés y disminuir la ansiedad o la depresión", manifiesta la profesional que radical en Kansas , Estados Unidos. La experta asegura que acurrucarse con un perro libera oxitocina, llamada "la hormona del amor", en el cerebro.

Sarah Ochoa, veterinaria y consultora de DogLab, una base de datos informativa para amantes de los canes, precisa que ''la mayoría de los perros que duermen con sus dueños son más leales y están más unidos a la persona con la que duermen". "Permitir que su perro duerma en su cama fortalece la dinámica con las mascotas", argumenta.

Si se opta por compartir la cama con la mascota, se deberá tomar ciertas medida de precaución. Por ejemplo, cuando se saca al can a la calle, este podría recoger un alto volumen de motas de polvo o polen, y si su dueño es alérgico a este tipo de sustancias entonces sería un gran problema. En todo caso, si esto ocurre lo mejor será enseñarle a la mascota para que no se suba a la cama de su humano.

¿Qué pasa con el perro si hay un bebé?

De otro lado, Carlo Siracusa, veterinario y director de etología animal en Penn Vet en Filadelfia (EE. UU.), señala en el New York Times que algunos perros quizá no deban estar en la habitación, como los cachorros o los perros ancianos que probablemente no duerman durante toda la noche, los perros enfermos o los que por ser nerviosos podrían volverse agresivos cuando se asustan o se despiertan de manera inesperada.

Además, si un nuevo bebé llega al hogar y va a dormir en la misma habitación que sus padres, dijo Siracusa, tal vez ya no sea un buen lugar para que el perro siga pernoctando, no porque el can podría asfixiar al bebé, sino porque el espacio puede ser un inconveniente con tantos cuerpos humanos y peludos en un solo dormitorio.