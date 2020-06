Capturan al sujeto que causó la muerte de elefanta preñada luego de darle una piña con explosivos

A pesar que cientos de personas en todo el mundo vienen trabajando arduamente para luchar contra los casos de maltrato animal, todavía existen personas que no toman conciencia sobre el verdadero valor de estos seres que estuvieron antes que los humanos.

Un terrible hecho se registró en el sur de la India luego que una elefanta embarazada falleciera tras consumir una piña llena de petardos, según anunciaron el miércoles 3 de junio las autoridades locales.

El uso de explosivos en las frutas u otros alimentos es muy utilizado por los pobladores del lugar, básicamente como una “técnica” para mantener a los elefantes salvajes alejados de sus cultivos.

Es así que, en esta oportunidad, una elefanta fue una víctima más de esta macabra forma de alejar a los animales. El explosivo explotó en su boca dejándole graves heridas y mucho dolor por varios días hasta que el 27 de mayo muriera de pie en un río.

Sobre este terrible acto, cientos de personas en todo el mundo han hecho muestra del rotundo rechazo sobre este tipo de maltrato animal, por lo que las autoridades tuvieron que tomar cartas en el asunto.

Por ello, un recolector de caucho de unos 40 años fue arrestado por manipular explosivos y ayudar a otros, dijo el jefe de la Guardia de Vida Silvestre Surendra Kumar. El día anterior tres sospechosos fueron identificados. “El hombre arrestado es un recolector de caucho. Se está buscando a otros”, explicó la autoridad.

Elefanta embarazada

En la autopsia se dio a conocer que la elefanta tenía alrededor de 15 años y tenía pocos meses de embarazo. El pobre animal no había comido en varios días por lo que al encontrar una fruta no dudó en comerlo, pero este terminó estallando en su boca.

Tras ello, el animal no pudo comer ni beber y durante días vagó. Pero en sus últimos momentos en medio de su debilidad fue hacia un río, probablemente para evitar que las moscas y los insectos entraran en sus heridas cuando murió. Su causa oficial del deceso fue insuficiencia respiratoria después de inhalar agua.

Cabe mencionar que, aunque las autoridades locales dijeron inicialmente que el elefante comió piña, la autopsia no pudo confirmarlo. “En este momento no sabemos con qué se mezclaron las galletas. Las galletas locales en esta área se mezclan con frutas o grasa animal. Pero no hemos podido encontrar nada concluyente”, concluyeron.