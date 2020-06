Anahí de Cárdenas brinda poderoso mensaje sobre la adopción de mascotas durante cuarentena

La modelo peruana Anahí de Cárdenas brindó un poderoso mensaje sobre la adopción de mascotas en su cuenta de Instagram en medio de la pandemia por coronavirus.

Más de 6 millones de animales viven en las calles en busca de amor y alimento en el Perú. Es así que, Anahí de Cárdenas recordó en el cumpleaños de su gatita 'Titita', la importancia de abrazar la vida de una mascota sin hogar.

"Hoy es el cumple de Tita. Cumple 7 años. No sé en qué momento pasó tanto tiempo. Ella llegó a mi casa con 6 meses aprox, me dijeron, creo que fueron mas inclusive. Así que le puse un día tentativo de cumpleaños. ¡Una mascota no tiene que ser cachorra para ser una buena mascota!", escribió Anahí en Instagram.

Asimismo, la actriz usualmente comparte mensajes de reflexión sobre el cuidado de las mascotas y lo valioso que es considerarlos como un miembro de la familia, mucho más durante la cuarentena por coronavirus.

"No me cansaré de decir el papel tan importante que tiene nuestras mascotas (hijos) en los procesos de recuperación médica. Estos bichos, su amor, el compartir el mismo espacio, su compañía, es una de las causas mas grandes de mi pronta recuperación".

"Pero para que te den amor, hay que darles amor. Siempre. Dedicarles tiempo, cuidarlos, para que ellos nos cuiden a nosotros. No es gratis".

Anahí de Cárdenas sobre el maltrato animal

"Si uno maltrata a un animal, o le pega, o le grita, el animal no entiende, solo entiende la agresión. Eso ocasiona que se defienda, por miedo. Los animales no son malos por naturaleza, son las circunstancias las que los moldean".

"Por tanto, si tu perro no aprende, o no entiende, no es culpa del perro, es la falta de experiencia o poca paciencia para enseñar del dueño. Lee, Infórmate, aprende. Nadie nace sabiendo. ¡Refuerzo positivo siempre! Paciencia, dedicación y mucho mucho mucho amor!", mencionó la famosa peruana en otra publicación viral en Instagram

Wapa, una vez más vemos el gran amor y dedicación que tiene Anahí de Cárdenas por sus amadas mascotas, quienes la fortalecen diariamente.

Dato curioso

La gatita Tita fue parte de la portada de una conocida revista local. "'Titita' como siempre en portada", señaló Anahí de Cárdenas en Instagram.