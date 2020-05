Monos roban muestras de coronavirus a técnico de laboratorio y genera alarma en la India [VIDEO]

En la India, un grupo de monos se han vuelto viral en redes sociales al robar tres muestras de infectados con la COVID-19 a un técnico de laboratorio de Meerut Medical College en el estado de Uttar Pradesh.

Los monos traviesos suelen visitar la facultad de medicina de la mencionada casa de estudios. Sin embargo, este hecho ha generado alarma en la población de la India, de acuerdo con el portal DailyMail.

Como se puede ver en la grabación, los monos tienen las muestras y se suben a un árbol. Lo que generó miedo en los ciudadanos es que los animales empezaron a morder las pruebas de coronavirus.

Para ello, la policía local continúan realizando un seguimiento a las muestras sustraídas por los monos para evitar el contagio de personas en el norte de la India.

"Si bien los animales no pueden ser responsables de portar esa enfermedad, si están llevando a cabo estas pruebas de muestra y se mudan de la facultad a áreas residenciales, entonces definitivamente si hay kits contaminados ahí, entonces ellos (los animales) pueden propagar la infección", mencionó Amir Haque, jefe de la oficina de Lucknow, a The Times of India.

¿Puede mi mascota contagiarme la COVID‑19?

Según la OMS, varios perros y gatos (gatos domésticos y un tigre) en contacto con humanos infectados han dado positivo para la COVID‑19. Además, los hurones parecen ser susceptibles a la infección.

En condiciones experimentales, tanto los gatos como los hurones pudieron transmitir la infección a otros animales de la misma especie, pero no hay pruebas de que estos animales puedan transmitir la enfermedad al ser humano y desempeñar un papel en la propagación de la COVID‑19.

La COVID‑19 se propaga principalmente a través de las gotículas producidas por una persona infectada al toser, estornudar o hablar.

Aun así, la OMS recomienda que los enfermos de COVID‑19 y las personas de riesgo limiten el contacto con sus mascotas y otros animales.

Al tocar animales y cuidar de ellos se deben adoptar siempre las medidas básicas de higiene. Esto incluye lavarse las manos después de tocar a los animales, su comida o sus objetos, así como evitar besos, lametazos o compartir alimentos.