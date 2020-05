Perro encara a feroz leopardo que lo atacó en el patio de una casa [VIDEO]

Los videos virales de animales son cada vez más comunes en redes sociales, en especial en Facebook, cuya plataforma digital recientemente fue testigo de un inusual encuentro entre un perro y un leopardo en el patio de una casa en India, precisamente durante el aislamiento social por el coronavirus.

Una familia pudo presenciar, a través de las cámaras de seguridad de su vivienda, uno de los sucesos más insólitos y virales que se hayan visto en los últimos años.

En el clip se puede visualizar cómo el leopardo ingresa sin temor en el atrio de la casa, encontrándose cara a cara con el perro que posaba vigilante; y sin dejarlo reaccionar, el felino lo ataca por el cuello, evitando que su víctima puede si quiera defenderse.

Cuando todo parecía estar en contra, el perro se escapa de las garras del leopardo, se pone en modo defensivo y, sin imaginar lo que pasaría, este amilana al feroz felino para sacarlo corriendo de su territorio.

El ciudadano de Gujarat colgó el video viral que registró la cámara de seguridad de su vivienda el que se aprecia cómo el pequeño can se enfrenta al leopardo que ingresó de manera repentina.

Así como el leopardo otros animales también se dejaron ver

No solo el leopardo es el único animal que se ha visto merodeando por las grandes urbes durante la cuarentena, sino también otras especies que han sido captados a través de fotos y videos. Evidentemente, los pobladores se han mostrado su total preocupación porque estos animales salvajes no pueden salir de su hábitat.

El video viral de Facebook se publicó el pasado sábado, después de ser capturado por la cámara CCTV que se había instalado en el patio de una residencia de Mhash Bamania. “Es la primera vez que me doy cuenta de que mi casa es propensa a las visitas de los grandes felinos. He alertado al departamento forestal sobre el incidente”, manifestó el dueño del can atacado.

Sobre el caso del leopardo en el patio de la casa, la autoridades de la India explicaron que ya se empezó con los trabajos especiales para atrapar al animal: “Hemos creado una jaula con un cebo vivo para atrapar al leopardo”, manifestó un funcionario del departamento forestal.