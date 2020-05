Hombre de 94 años pide ayuda por sus animales: "Han sufrido falta de alimentos, agua y medicinas"

Los ganaderos de Piura siguen sufriendo por la falta de alimentos, agua y medicinas para sus animales. La terrible situación que afrontan durante los 62 días de cuarentena por coronavirus en Perú.

Don Salvador Espinoza Barba, de 94 años, es veterinario con 67 años de experiencia en la protección y crianza de los animales de granja, señaló en una entrevista al portal El Tiempo.

Este señor fundó la Asociación de Criaderos de Caballos de Paso de Piura. También, trabajó como profesor en la Universidad Nacional de Piura (UPN) y fue exdirector del Programa Pima del sector algodonero.

Lamentablemente, Don Salvador y su familia se han visto perjudicados por la cuarentena por COVID-19 en el Perú, ya que contó muy acongojado que sus animales no cuentan con alimento, agua ni medicinas.

El alimento para sus animales siempre demora varios días en llegar a su establo. Incluso, los trabajadores que lo ayudan con el ganado también tienen problemas para movilizarse.

Por su avanzada edad, él no puede exponerse y salir a buscar la comida para sus animales, ya que sus seres queridos lo han prohibido salir de casa para evitar el contagio de COVID-19.

“Las tiendas veterinarias están cerradas, no hay como conseguir medicinas para curar a nuestros animales. La cuarentena es una medida pero obstaculiza los labores de muchos sectores”, se quiebra al contar este triste suceso.

Espinoza Barba pide al Gobierno y al Ministerio de Agricultura y Riego del Perú (Minagri), en nombre de todos los ganaderos de nuestro país, que "den facilidades a los carros que transportan alimento de animales, a las personas que trabajan en el campo, a quienes nos venden los concentrados de comida".

“El ministro (Jorge Montenegro Chavesta) habla de pollos pero no de vacas, ganado vacuno, borregos, chanchos, y otros animales que son el principal alimento de los seres humanos. Y el recurso de muchas familias peruanas", agregó.

Finalmente, Don Salvador se puso triste al recordar la destrucción del Canal Victoria y la decadencia de la crianza de animales en Piura.

"El agua es vida, y nos la quitan. Nos quitan la crianza intensiva. No nos hagan daño, no destruyan lo que ya hicimos. Estoy sufriendo bastante por la falta del agua, están permitiendo que nuestras tierras se sequen. No busco insultar a nadie, solo quiero que sepan que nos han abandonado", finalizó.

Con información del diario de Piura - El Tiempo.