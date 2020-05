Gato travieso es sorprendido mientras comía las papayas de su dueña [FOTOS]

Algunos gatos han sorprendido a sus dueños con algunas travesuras durante la cuarentena por coronavirus. Lo mismo sucedió con un tierno animal, quien fue descubierto con 'las patas en la masa' por su humana en México. La historia se ha vuelto viral en Facebook y otras redes sociales.

Se trata de un gato de pelaje claro llamado 'Bolas', quien tiene un gusto por las frutas, especialmente con las papayas que su dueña cultivó en el jardín de su casa.

Como se puede ver en las fotografías virales de Facebook, el hermoso gatito se estira para alcanzar la papaya. Utiliza sus dos patas delanteras para apoyarse en el tronco y logra comer casi la mitad de la fruta.

Las instantáneas del animal circulan en Facebook, alcanzando más de 480 interacciones. Asimismo, los internautas se animaron a compartir anécdotas de sus mascotas, quienes comen frutas y verduras.

"Mi perro se come la zanahoria y la papa cruda", "A mi me pasa lo mismo, yo pensaba que era un ratón que andaba suelto en la casa, pero tengo una gata, ahora todo tiene lógica jajaja", "Mi gatito comía frutas y verduras. Me quitaba los plátanos de la mano", escribieron algunos usuarios en Facebook.

Wapa, cuéntanos en los comentarios de Facebook, si tus perros o gatos también comen frutas a escondidas como el curioso felino de esta historia.