El conmovedor video que muestra el vínculo de amor entre un niño y su fiel perrito

A través de Instagram se conoció una tierna y conmovedora historia de amor y fidelidad entre un niño y su querido perrito, quienes no se separaron desde que se conocieron y ya han pasado 2 años.

No hay duda que el perro es el mejor amigo del hombre, y así se volvió a demostrar, luego que un bebé se convirtió en el mejor amigo del perro de la familia. Una estrecha relación que se volvió viral en Intagram.

Cabe mencionar que, desde el recién nacido llegó a casa, el perrito se encariñó con él y desde aquel entonces se han vuelto inseparables. Milpert, como se llama este tierno husky, ha estado presente en el crecimiento de bebé.

Este perrito le ha brindado mucho amor al bebé con besos y abrazos, tal como se registra en los videos que vienen circulando las redes sociales.

Asimismo, en uno de los videos compartidos en Instagram, e puede escuchar la popular canción de la película animada Toy Story, You’ve got a friend in me -conocida como Yo soy tu amigo fiel en español.

Tras ser comprtido, rápidamente se volvió viral en Instagram mostrando que los perros son seres muy especiales que darían todo por sus humanos. ¡Una hermosa pareja de mejores amigos!