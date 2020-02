Emocionante reacción en un perrito al enterarse que su familia le preparó una fiesta

Dicen que “todos llevamos un niño adentro”, y sobre todo si nos preparan una fiesta sorpresa por nuestro cumpleaños. Es lo mismo que le sucedió a Bailey, un simpático cachorro que se ha convertido en la sensación de Facebook por su singular manera de celebrar su onomástico.

A sus 13 años, el amigo de cuatro patas mostró una actitud muy tierna cuando su familia adoptiva estaba ultimando los detalles previo al típico canto de “¡Happy birthday!”

Mientras Bailey jugaba en el suelo y daba algunas vueltas, los miembros del hogar habían terminado con los preparativos y lo llevaron hasta el centro de la mesa, la cual estaba adornada con globos, sombreros y muchas velas.

Al observar todo lo sucedido, el cachorro no pudo controlar sus energías y mostró su mejor versión ante la vista de todos sus invitados, quienes estallaron de risa porque sabían que el “mejor amigo” de la casa lo estaba disfrutando, y no era para menos porque 13 años no se cumplen todos los días.

Luego del típico canto de “¡Feliz cumpleaños!”, asistentes a la fiesta decidieron sacarse unas fotografías con Bailey para luego compartirlas en Facebook y puedan demostrar que hay muchas maneras de hacer feliz a una mascota.

No había duda que el cumpleañero se la estaba pasando en grande en compañía de sus seres queridos; sin embargo, las postales no sería lo único que saldría en las redes sociales sobre el encuentro intimo que mantuvieron la familia del extasiado cachorro.

Un video publicado en Facebook por Katie D'Souza, dueña de Bailey, muestra como su hija perruna no puede aguantar las ganas de morder el pastel.