Monos fueron infectados con coronavirus para encontrar la cura [FOTOS]

Un equipo de científicos en Estados Unidos piensan que han obtenido un gran avance luego de inyectar a decenas de monos con coronavirus.

No obstante, la pruebas en los animales de raza macaca mulatta o macao rhesus puede haber elaborado una vacuna que disminuyó la propagación de la enfermedad viral.

Los investigadores de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los Laboratorios Rocky Mountain del NIAD en la ciudad del estado de Hamilton, colocaron las vacunas a los animales infectados. Luego de seis días hubieron mejoras en la salud de los monos.

Cabe mencionar que, la organización Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) del Reino Unido cree que miles de animales de las familias macacos y titíes son usados en pruebas científicas.

"Solo en Reino Unido se usan alrededor de tres mil monos anualmente", mencionó RSPCA, según el portal The Sun.

Asimismo, Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) estima que más de 106 mil monos se utilizan en laboratorios estadounidenses.

