Dos gatos con discapacidad recuperan sus ganas de vivir con su nueva familia

Se denomina discapacidad a la escasez de facultades para realizar algún acto. Pero no todos tienen esa definición en sus cabezas, menos estos dos gatitos que se han convertido en un ejemplo de Facebook para superar adversidades desde que fueron adoptados.

La historia de estos felinos ha sido muy dura debido a que nacieron con un defecto en la columna. Sin embargo, en su nuevo hogar les han enseñado que las palabras “no puedo” y “me rindo” no forman parte de su vocabulario.

El mal en la columna les impide usar sus patas traseras para movilizarse a placer, pero clip subido a las redes sociales demuestran todo lo contrario gracias a la fuerza de voluntad que les inculcaron.

En el video que se ha convertido en viral de Facebook se aprecia a los gatitos caminar por todo su hogar e inclusive trepar árboles únicamente con la ayuda de sus patas delanteras.

Y como si fuese poco, también se divierten con el perro de la casa, el cual es consciente de la discapacidad que poseen sus amigos peludos.

Uno de los amigos gatunos, tal con se visualiza en el clip de Facebook, tiene la parte inferior de su cuerpo (patas traseras) en el interior de una caja, el cual le permite moverse con mayor velocidad y facilidad.

No cabe duda que estos felinos no han dado una gran lección de vida: No importa las adversidades que se nos presenten, sino es la forma de cómo afrontarlas.