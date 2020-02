Mujer arriesga su vida: se tira a un pozo profundo para salvar a un perrito

En el mundo existen personas que no les importa su propia vida con tal de salvar otra. Así le sucedió a Rajni Shetty, quien se ha convertido en una heroína luego de hacerse viral un video en Twitter donde pone en riesgo su integridad para salvar a un indefenso perrito.

La valerosa mujer ahora es una famosa de las redes sociales luego de lanzarse a un pozo profundo para lograr rescatar a la mascotita más querida de la localidad de Ballalbagh, en la India.

Un can había caído de forma accidental a un pozo de 10 metros de profundidad, pero nadie en la comunidad sabía que hacer para salvar al indefenso animalito… Bueno, nadie tenía respuesta hasta que apareció Rajni.

Los vecinos solo habían oído el impacto de la caída y no le tomaron mucha atención, pero cuando empezaron a escuchar unos aullidos se alarmaron de inmediato y solicitaron ayuda para el rescate.

El perrito intentaba mantenerse a flote, pero sus intentos cada vez parecían menos esperanzadores. Sin embargo, Rajni de 40 años dio un paso al frente y sin dudarlo pidió que sus vecinos la ayudarán a montar un equipo de rescate para traer de vuelta a la mascota.

Unas cuerdas y un arnés fueron las herramientas de la valerosa mujer para descender por el interior del pozo e intentar salvar la vida del cachorro.

Luego de varios minutos, la heroína coger al perro y amarrarlo a una soga para que las personas que se encontraban en lo más alto puedan elevarlo hasta la superficie, tal como muestra el video viral de Twitter.

NO TE PIERDAS: Golden retriever espera romper un récord Guinness por su increíble habilidad

Ya en tierra firme, el perro no presentó ningún daño y empezó a correr libremente por toda la localidad, disfrutando de la segunda oportunidad que le había brindado el destino.

Y de otro lado, los vecinos de Rajni Shetty aplaudieron la gran acción de la mujer por poner en riesgo su vida para salvar al pequeño animalito. Ahora, su video tiene millones de compartidas y se ha convertido en todo un personaje de Twitter.

Bless the lady who saved the Dog pic.twitter.com/UfguvHBnAG