Novia le pide escoger entre su gato o ella, ahora él vive feliz con su mascota

Muchas personas creen que los animales son solo eso, animales, pero no todos pensamos así y creemos que nuestras mascotas tienen un valor especial y se convierten en un integrante más de la familia. Ante todo ello, en siguiente espacio te contamos una curiosa historia de una novia que le pidió escoger entre un gato o ella, y la curiosa respuesta del novio se volvió viral en Facebook.

De acuerdo a un usuario Imgur, voiceafx, recibió una llamada de su ex novia, que quería volver a estar juntos, pero que antes él hombre debería hacer algo: deshacerse del gato con el que vivía.

"Una ex novia y yo todavía tenemos sentimientos el uno por el otro, pero nos separamos debido a diferencias religiosas", escribió en la publicación. Pero, luego de que la mujer le dijera para volver, "[Ella] dijo que, si volvíamos a estar juntos, tendría que deshacerme de mi gato", escribió el usuario.

Tras lo que su ex novia le había pedido para poder volver, ya que ambos todavía tenían sentimientos del uno hacia el otros, él supo que tenía algo muy claro y no paso mucho para darle su respuesta.

"Tengo 33 años y Hobbes es lo más parecido a un niño", dijo. Asimismo, agregó: “Amo a mi gatito y nunca me 'deshago' de él. Ahora no tengo ganas de volver con mi ex. Fin de la historia", concluyó la publicación, que se tituló," Bueno, supongo que esto es un adiós, entonces".

Esta respuesta ha sido aplaudida por muchos usuarios quienes han mencionado que si la persona de verdad te quiere te debe aceptar con todos y queridas mascotas.