Gatito es llevado a la playa de vacaciones y la pasa mejor que los humanos

Dicen que en el mar la vida es más sabrosa, por lo muchas personas van a relajarse, broncearse y pasarla de lo mejor. Ahora, ¿te imaginas un gatito disfrutando en la playa? En Facebook están circulando unas curiosas fotografías de este hermoso minino.

Los gatos se caracterizan por el miedo hacia el agua y estar en ambientes externos con varias personas. Sin embargo, este pequeño gatito parece no importarle nada de lo antes mencionado y prefiere pasarla de lo lindo en sus vacaciones junto a sus humanos.

No todos los gatos son tan relajados como este minino. Por ello, si a ti también te cuesta dejar a tu mascota en casa y que quieres llevarla contigo para que disfrute de las vacaciones al igual que tú, en el siguiente espacio te dejamos algunos tips. ¡Atenta y toma nota!

Consejos para sacar a pasear a tu gato

A muchos gatos no les gusta salir de casa, pero si el tuyo disfruta de pasear en el exterior del hogar, debes tener en cuenta que puede entrar en contacto con numerosos agentes patógenos, como bacterias, virus, parásitos internos y externos. Para ello, es importante que tenga todas sus vacunas para muchas enfermedades contagiosas.

Recuerda que en las calles algunos perros pueden estar sin correa y quizás al ver a un gato puede comenzar un maratón y hasta pelea. Para prevenir ello, tienes que estar muy atenta y llevar una correa para que se sienta protegido.

Asimismo, los paseos de los mininos deben ser breves y en lugares tranquilos. Prefiere algún jardín o parque privado. Recuerda Colocarle un collar con tus datos ante cualquier emergencia.

Si el minino muestra signos de estrés o de temor, no hay que insistir. Regresa lo más pronto posible a su lugar. No lo obligues a realizar algo que no quiere.