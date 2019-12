Perro persiguió a un gato y ambos quedaron atrapados hasta que bomberos los rescataron

Esta curiosa historia se vuelto viral en Facebook. Siempre se ha dicho que los perros y los gatos no se llevan bien, y al parecer eso fue lo que pasó con este pastor alemán que persiguió a un gato hasta que ambos quedaron atrapados y luego rescatados por los bomberos.

El curioso caso se dio en la ciudad de Lathrop, en California, Estados Unidos, en el que un perrito de raza pastor alemán, que es muy juguetón, vio a un gatito que rondaba por la casa por lo que lo empezó a perseguir.

Sin embargo, el perrito nunca se esperó que la habilidad del minino lo llevara a un árbol, en el cual él también se subió sin pensarlo. Esto fue un error para ambos, ya que quedaron uno frente al otro, pero sin poder moverse.

De acuerdo a una publicación en Facebook de los bomberos de Lathrop-Manteca, quienes atendieron la emergencia, subieron las imágenes del rescate de los animales e informaron que tanto el perrito como el gatito se encuentran bien.

“Puede que hayas oído que nuestros bomberos sacan a los gatos de los árboles, Pero ¿qué hay de los perros? Justo después de que los camiones 30 y 35 dejaron a Santa, esta era exactamente su próxima llamada. Nos alegra escuchar que todo ha salido bien para este perro, y todos estamos bastante seguros de que va a pensar dos veces en perseguir gatos por el próximo árbol. ¡Buen trabajo equipo 35!”, menciona la publicación en Facebook.

Tras la publicación de esta curiosa historia, rápidamente los usuarios empezaron a compartirlo y comentar, volviéndose viral en Facebook. Es más, una de las usuarias valoró de manera positiva la actuación de estos bomberos para rescatar a los animales y considerarlo como una emergencia.

No obstante, en las imágenes no aparecía el gato, por lo que muchos se preguntaron qué había sucedido con el felino, del cual no se conoció más información, solo que estaba bien. ¡Sin duda una curiosa historia!