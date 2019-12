La tierna sesión de fotos entre una niña y su mejor amigo de cuatro patas

Los perritos son ángeles de cuatro patas que han venido al mundo para brindar todo su amor y convertirse en el mejor amigo de todos, especialmente de los más pequeños como es el caso de una niña, quien se muestra muy feliz a lado de su mascota y que el momento fue plasmado a través de unas fotografías que circulan en Facebook.

Una hermosa sesión de fotos fue compartida por greatdane.photography en Facebook en el que se ve a una niña muy feliz al lado de su mascota y que seguramente provoca que también queramos capturar este tierno evento.

Muchas veces nuestras mascotas hacen gestos muy curiosos que nos gustaría retratarlos; sin embargo, las imágenes no siempre quedan como esperábamos ya que se queda quieto, no hace ‘la gracia’ cuando queremos, se voltea, etc.

Es así que, si después de ver estas increíbles fotos de una niña en compañía de su quería mascota, te has animado a realizarte una sesión fotográfica en compañía de tu perrito, pero crees que tu perrito se mueve mucho y no sabes qué hacer, en el siguiente espacio te dejamos algunas recomendaciones. ¡Atenta y toma nota!

Consejos para hacer fotos con tu mascota

- Darle algún premio: para que tu perrito preste atención a la cámara y hasta que se quede estático frente a ella, el mejor recurso es ofrecerle su juguete favorito, una galleta, entre otros.

- Haces ruidos específicos: el objetivo es que tu mascota te preste atención y mediante estos sonidos se puede lograr que una súper foto.

- Buscas la mejor perspectiva: la mejor forma de que tu mascota salga hermosa y curiosa, es que te pongas a su altura, para ello deberás echarte al suelo y acercarte a él desde su perspectiva.

- Usas luz natural: este es un punto muy importante, lo mejor es hacer fotos durante el día en el parque o algún otro lugar. El flash de la cámara les hace mal a los ojos de los perritos y estará bastante molesto durante la sesión fotográfica.

- No fuerzas la situación: recuerda que el animal no entiende por qué debe quedarse estático o hacer cierto movimiento cuando estás tú con algo en la mano frente a él, lo mejor es capturar el momento cuando está desprevenido. ¡Obtendrás una hermosa foto espontánea!

Finalmente, debes tener en cuenta que los perritos son como niños, así que se les debe tener mucha paciencia y verás los resultados en las fotografías que seguramente enamoraran a muchos.