Próximos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, en Wapa.pe nos encontramos buscando historias de mujeres que inspiren a otras mujeres.

A través de la campaña #ComprometidasConSuLabor, queremos compartirte la verdad detrás de la lucha y éxito de féminas que se empoderaron y hoy por hoy, lideran el rumbo de sus vidas y trabajos.

Steffi Cristin Gutiérrez Andrade, Técnica de instalación

¿Cuál es el rubro del negocio?

Soy Técnica de instalación en la empresa LARI y me gradué en setiembre del 2020 del programa Mujeres de Red de Ministerio de la Mujer y Movistar. Pertenezco al grupo de las primeras mujeres en capacitarse en la labor técnica de telecomunicaciones. Este es un trabajo que demanda esfuerzo físico y mucho carácter para poder interactuar con los usuarios de los servicios.

Me alegra mucho hacer este trabajo y demostrar que las mujeres somos capaces de realizarlo. En una labor técnica suelen ir los varones y me parece muy bien que ahora, una mujer también visite los hogares.

Respecto al trabajo, me gusta mucho. Se puede manejar, no es difícil, siempre se deben utilizar los implementos de seguridad para poder desempeñar la labor sin inconvenientes. Para realizar este trabajo solo se necesita capacidad y disciplina para lograrlo, no importa el género.

Me gusta trabajar en equipo. En algún momento he tenido experiencias que han probado mis habilidades, pero gracias a las capacitaciones que recibo constantemente he podido librarlas con éxito.

¿Qué te inspira para seguir adelante?

Me gustaría lograr la total independencia y cumplir mis metas, me gustaría capacitarme en atención al cliente, quiero seguir saliendo adelante, surgir como persona, como trabajadora. Las mujeres somos muy capaces de hacer cualquier trabajo, yo puedo templar cables de fibra, me gusta mucho la labor de campo.

Tengo un hijo de 5 años, él también es mi inspiración para seguir luchando por nuestras metas.

¿Cómo lograste conseguir tus metas?

Con mucho esfuerzo, disciplina y dedicación. Cuando ingresé a LARI, me sentí muy bien, mis compañeros fueron muy amables y respetuosos y me capacitaron y explicaron todos los procesos de instalación y actividad en campo. Ellos fueron parte importante para lograr esta meta de ser una de las primeras mujeres técnicas en telecomunicaciones en el país.

Yo fui una mujer que vivió violencia familiar y solo quiero decir que luchemos por nuestros sueños. Ninguna mujer debe sufrir ningún tipo de violencia, ni tampoco ninguna necesita de un hombre para conseguir sus metas, podemos valernos por nosotras mismas, ser independientes y sentirnos orgullosas de lo que hacemos.

En mi trabajo me gusta la igualdad de trato, las mujeres no somos más débiles

‘Mujeres de en red’ es para mujeres con coraje, fuertes y con personalidad.

Patricia Verá cornejo, creadora

¿Cuál es el rubro del negocio?

Ropa deportiva y casual

La salud es uno de los recursos elementales para realizar cualquier actividad, pasado los cuarenta esta se vuelve muy, muy preciada, por lo tanto cree deportiva, una línea de de ropa cómoda, práctica, funcional, a precio justo y adecuada para realizar actividad física la que en consecuencia se traduce en mejor salud.

¿Qué te inspira para seguir adelante?

Soy una mujer que le encanta ser libre, tanto como hacer lo que le gusta sin sentirse limitada, y para eso, necesitas producir y generar recursos económicos, primero eso me inspira, ganarme la vida, es una necesidad vital para mí y segundo, mi papá siempre me decía una persona sin motivación es como una planta sin agua, y ser deportiva es mi motivación, es competir con empresas más grandes que yo, muchos me han dicho que soy una pulguita y que pierdo mi tiempo y en las circunstancias en las que vivimos (COVID-19) la competencia es mayor, y el trabajo se convierte en tiránico, pero como me fascinan los retos, me siento como David…… deportiva no sólo me ayuda a mí económicamente, doy trabajo a otras personas con familias y además trabajamos en ayudar a más gente a conseguir ser más fuertes, y no sólo nos referimos al físico, ya que en paralelo al trabajar el físico como una cuestión automática se trabaja el espíritu y la autoestima se vuelve poderosa.

¿Cómo lograste conseguir tus metas?

¿Cómo he llegado a ser exitosa?, primero debo aclarar que todavía no me siento exitosa, con esmero, trabajo, dedicación, perseverancia recién en el transcurso de dos años he llegado a alcanzar dos metas, la primera es perder el miedo a emprender algo desconocido y lo segundo es la satisfacción de lograr reconocimiento y agradecimiento a nuestra marca por la calidad de nuestras prendas, este es un camino duro, no es fácil pero si quieres algo con vehemencia debes continuar.

En este corto andar, han nacido nuevas metas impensadas, inesperadas las que tenemos planeadas alcanzar este año a pesar de los obstáculos nadie nos para, vamos a seguir dándole duro hasta lograr lo que tenemos planificado, tener más usuarios orgullosos de llevar una prenda de deportiva.

Claret Victoria Ramos Pittman, Profesional de la carrera Gestión de Distribución y Transporte

¿Cuál es el rubro del negocio?

Claret trabaja en Fargoline, que es el operador logístico del grupo Ferreycorp.

¿Qué te inspira para seguir adelante?

Antes de estudiar, Claret trabajaba a tiempo completo, cuando decidió que debía estudiar. Quería una carrera que llene sus expectativas. En ese camino descubre el mundo de la logística y se interesó por saber de qué trata ser un profesional de este rubro. Averiguó de qué trataba el área operativa de la logística y con lo que se topó es que era una área tradicionalmente ocupada por hombres. Eso al principio la desanimó un poco. Antes de desistir, decidió atender una charla el INLOG, un centro de estudios técnicos superiores que ofrecía tres carreras del rubro y, es ahí, donde le explicaron que ser un profesional de la logística no es posible tanto para hombres como para mujeres, porque la aproximación al desempeño de las funciones ha cambiado: antes se requería fuerza física para trabajar en un almacén, pero ahora, gracias a la tecnología, eso cambió; para ser un profesional en logística necesitas tener conocimientos y habilidades que te los dan estudiar una carrera, no importa si eres hombre o mujer.

Así, con mucha curiosidad y expectativa, Claret decide estudiar la carrera Gestión de Distribución y Transporte. Como parte del programa de estudios, inicia sus proceso de aprendizaje en la empresa Fargoline. Si bien, la mayoría de sus compañeros de trabajo son hombres, eso no ha sido un impedimento para que Claret desempeñe su trabajo.

Hoy, ya graduada de IINLOG, ella trabaja en Fargoline como Controlador de balanza en el área de operaciones.

Tiene mucha expectativa por su futuro laboral y aún muchas metas por cumplir.

¿Cómo lograste conseguir tus metas?

Con persistencia y convicción. Claret indica que aunque los tres años de estudios fueron arduos entre las clases y su trabajo como aprendiz, nunca bajó los brazos ni el ánimo para seguir su sueño de ser profesional. Estaba convencida que este era el momento de su vida en el que debía enfocarse en estudiar y no perder de vista su objetivo de ser profesional. Tampoco la desanimó tener que enfrentarse a un mundo de hombres, porque ella sabía que se estaba preparando para poder competir con ellos en igualdad.

Claret quiere animar a las jóvenes que están dudando si estudian una carrera que tradicionalmente es vista como de hombres, que lo hagan, que decidan el camino profesional que ellas elijan. Eso sí, que estudien mucho porque esa es la única manera de enfrentar cualquier obstáculo en su desarrollo profesional.