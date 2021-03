Próximos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, en Wapa.pe nos encontramos buscando historias de mujeres que inspiren a otras mujeres.

A través de la campaña #ComprometidasConSuLabor, queremos compartirte la verdad detrás de la lucha y éxito de féminas que se empoderaron y hoy por hoy, lideran el rumbo de sus vidas y negocios.

"Soy cocinera de profesión de la carrera de Gastronomía y Arte culinario en el Instituto Le Cordon Bleu, pero me dediqué a la pastelería. Inicié mi emprendimiento de postres desde que estaba en colegio. Tenía la necesidad de hacer algo que realmente me gustara, apasionara, y que a la vez me permitiera generar mis propios ingresos. Actualmente, soy fundadora de mi marca de cupcakes “Bakin’gods” (@bakingods)", señaló Andrea Cevallos, para Wapa.pe

"Me inspira a seguir adelante el hecho de saber que todavía puedo crecer más. He comenzado recién a ver mi marca como negocio, pero me gusta saber que la gente prueba y disfruta de lo que hago y de mis cupcakes. Me insira, también, saber que más adelante puedo llevar mis cupcakes a provincia y más gente. Además, quiero seguir aprendiendo, no solo en el área de la cocina, sino también porque manejar un negocio es un reto constante". agregó.

"Creo que logré conseguir mis metas teniéndolas siempre súper claras y establecidas, porque eso te ayuda a no perderte en el camino. Por eso mi primera meta fue estudiar gastronomía a pesar de que mis padres no estaban de acuerdo. Además, el año pasado, al volver de un intercambio, me propuse constituir mi empresa y renovar la marca que ya tenía. La llegada de la pandemia también me impulsó a dar talleres y clases de repostería. Creo también que es fundamental tomar las oportunidades que se te presenten, aunque no siempre tengamos el panorama tan claro. Lanzarte a la piscina da temor, pero cuando hay miedo significa que se vienen cosas mucho mejores", manifestó.

"El apoyo de mi familia fue el principal motor que me ayudo a tomar la decisión de emprender en lo que me gustaba. Luego de dejar de trabajar y volverme mamá a tiempo completo después de 15 años y con una edad que me jugaba en contra para conseguir otras oportunidades", contó Mercedes Alvarez Miranda, Fundadora y Cake designer Wapa.pe

"Mi hija mayor me motivo a reinventarme y fueron mis hijos quienes me apoyaron a estudiar y profesionalizar el hobby que tenía de hacer postres, luego de muchas noches desveladas, luego de estudiar muchísimo y hasta inclusive tropezar varias veces, logré posicionarme con mi propio emprendimiento Mis Dulces Marías y sobre todo como Mercedes Alvarez abrirme camino como Cake Designer no solo en Perú sino también en Brasil. Es muy cierto que nada es fácil, he tenido que sacrificar tiempo, dinero y muchas otras cosas más, pero es muy satisfactorio ver que mi arte es apreciado y que sobre todo valorado por muchas personas y ver que mi familia se enorgullece de mis logros", señaló.

"Me impulsa a seguir adelante saber que somos una marca que ofrece más que zapatos, damos un sentimiento. Buscamos hacer sentir a nuestras clientas que son capaces de ser independientes, valientes, con confianza en sí misma, alegre, que les guste la moda pero no sean esclavas de ellas. Por ello, me enorgullece saber que las acompañamos a construir su vida, momentos especiales, perseguir sus sueños y crear su estilo", narró Milagro Olivares, para Wapa.pe

"Mis logros se los debo a las personas que me rodean, soy creyente que la mejor estrategia es rodearte de personas de confianza y conocimientos. Mi equipo en el taller confía en mis diseños y sabe lo importante que es su trabajo. Asimismo, cada clienta me brinda la oportunidad de ser parte de su estilo. Por ello, me siento muy agradecida. Creo que varias metas las hemos superado y aún muchas por delante", agregó.