Minedu lanza 12,000 plazas para auxiliares a nivel nacional: ¡Postula AQUÍ!

El coronavirus trajo una gran crisis económica en el mundo, y el Perú no es la excepción. Esto ha hecho que muchos peruanos se queden desempleados, a raíz de los despidos masivos y el quiebre de diversas empresas, tras las medidas que se adoptaron para detener los contagios. Como sabemos, esta situación ha afectado a miles de peruanos y por eso en Wapa.pe queremos compartirte una nueva oferta laboral con la intención de ayudarte a conseguir un puesto de trabajo. Ministerio de Educación lanzó una convocatoria laboral a nivel nacional para el puesto de auxiliar 2021. ¡Conoce todos los detalles! CONVOCATORIA MINEDU 2021 Resumen Institución: MINISTERIO DE EDUCACIÓN – MINEDU Tipo de contrato: CONCURSO PÚBLICO Lugar de labores: Amazonas, Áncash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tacna, Tumbes, Ucayali Remuneración: – Hay puestos para: Estudiantes Pedagógicos, Egresados Pedagógicos, Estudiantes Universitarios, Egresados Universitarios Carreras profesionales requerido: Educación, Psicología, Tecnología Médica Sobre el Puesto/Cargo CONCURSO PÚBLICO: CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE EDUCACIÓN 2021 Requisitos generales: 1. Acreditar estudios superiores, requeridos por cada nivel o modalidad educativa (ver requisitos específicos). 2. Gozar de buena salud física y mental que permita ejercer la función de auxiliar de educación 3. No haber sido condenado por delito doloso 4. No haber sido condenado por el delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas; ni haber incurrido en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio, no haber impedido el normal funcionamiento de los servicios públicos, ni haber incurrido en delitos previstos en la Ley N.° 29988, Ley 30901 5. No encontrarse inhabilitado por motivos de destitución, despido o resolución judicial que así lo indique, por mandato de norma legal o producto de una sanción administrativa de carácter disciplinario; ni cuente con ninguna incompatibilidad. 6. Tener menos de 65 años de edad al momento de postular Requisitos específicos: >> Educación Básica Regular – nivel inicial • Haber culminado, como mínimo, el sexto (VI) ciclo de estudios pedagógicos o el sexto ciclo de estudios universitarios en educación, dichos estudios tienen que ser en educación inicial. • Haber culminado, como mínimo, el sexto (VI) ciclo de estudios pedagógicos o el sexto ciclo de estudios universitarios en educación, en cualquier especialidad, distinta a inicial; y, adicionalmente, debe acreditar una capacitación mínima de cincuenta (50) horas relacionadas con la atención y el cuidado en la primera infancia. El curso debe considerar la siguiente temática o sus equivalencias: – Desarrollo infantil temprano – El enfoque del nivel inicial: noción de niño-niña, principios que guían la acción educativa – Características evolutivas de niños de 0 a 5 años – Los cuidados como una oportunidad para el aprendizaje de niños y niñas – La actividad autónoma y el juego como estrategia para el aprendizaje de niños y niñas – El rol del adulto en el desarrollo y el aprendizaje de los niños – Las interacciones efectivas para el desarrollo y de aprendizaje de los niños y las niñas >> Educación Básica Regular – nivel secundaria • Haber culminado, como mínimo, el sexto (VI) ciclo de estudios pedagógicos o el sexto ciclo de estudios universitarios en educación >> Educación Básica Especial – nivel inicial y primaria • Haber culminado, como mínimo, el sexto (VI) ciclo de estudios pedagógicos o el sexto ciclo de estudios universitario en educación, en psicología o tecnología médica con mención en terapia ocupacional Plazo para postular: 3ra y 4ta semana de enero Cómo Postular Para postular, sigue estos pasos: Paso 1. El postulante debe descargar y leer la norma técnica (RVM N.° 023-2019- MINEDU) que regula el proceso. Para acceder a la norma, ingresa al siguiente enlace: CLIC AQUÍ Paso 2. Verificar la lista de plazas determinadas por el Minedu en el siguiente enlace: CLIC AQUÍ; las plazas determinadas por cada DRE y UGEL, lo podrán visualizar en sus páginas oficiales. Asimismo, deberán verificar el cronograma regional. Paso 3. Arma tu expediente, adjuntando los siguientes documentos: • Solicitud, indicando el nivel al cual postulas • Imprimir los anexos 1, 4, 5, 6 y 7 de la norma técnica; firma y coloca su huella digital en cada anexo. • Copia simple de los documentos que acrediten los criterios de evaluación, señalados en el anexo 3. • Propuesta del director si se trata de una IE de acción conjunta (visto bueno ODEC); o propuesta de gestor o director si la IE es gestionada por otros sectores. • En caso corresponda, certificado o resolución de discapacidad o documento que acredite la condición de licenciado de las fuerzas armadas. Paso 4. Presenta tu expediente por la mesa de partes virtual o de forma física a la UGEL en la que desea postular. VER CONVOCATORIA COMPLETA