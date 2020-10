Humitas serranitas de dulce para incluir en la pachamanca: ¡Receta paso a paso!

Perú es reconocido en el mundo gracias a su variada gastronomía. Esto se debe a la variedad de alimentos y diferentes formas de prepararlos. En ese sentido, podemos encontrar que el ceviche norteño no es el mismo que el limeño, como las humitas cajamarquinas a las cusqueñas. Hoy queremos compartirte una de las más privilegiadas recetas de la sierra peruana: las humitas de dulce. Distintivas por su color oscurecido, aroma a vainilla y la textura de un pastel de choclo. ¡Simplemente deliciosas! En las siguientes líneas te enseñaremos paso a paso cómo prepararlas, para que si te animas, puedas incluirlas en un desayuno andino o en una sabrosa pachamanca para el almuerzo. ¡Atenta y toma nota! LEE TAMBIÉN: La historia detrás de las humitas peruanas y cómo prepararlas [VIDEO] CONOCE MÁS: ¿Pollo a la brasa o Anticuchos? ¡Aprende la receta original de estos platos peruanos! [VIDEO] Porciones 20 unidades Ingredientes 1 kg maíz fresco 1/2 kg maíz pelado molido Aceite 2 tazas azúcar 1/2 sobre polvo de hornear 1 ud grande queso fresco Trocos maíz Chala o hojas del maíz Anís ¿Cómo preparar humitas serranas dulces? Lo primero y más importante es moler el maíz. Después lo mezclamos al menos 1 taza mediana de harina de maíz, removemos para que una bien y quede una masa (no tan líquida) como al principio queda. Removemos y removemos hasta que se quede homogéneo. Cogemos medio queso y lo cortamos en cuadraditos pequeño, luego cuando lo tenemos bien picado lo mezclamos con la masa y removemos para que se unifique bien. Después añadimos el sobre de polvo de hornear y sigues removiendo la mezcla. Luego ponemos 2 cdas grandes de anís y seguimos mezclando. Luego, agregamos 1/2 vaso (de 200 ml) de aceite girasol a la mezcla y seguimos removiendo. Con la misma media del vaso añadimos 2 tazas de azúcar morena. Y seguimos removiendo, después en una olla grande vamos a preparar para cocinar las humitas al vapor. Primero, ponemos el tronco del maíz como base de una olla grande, luego ponemos la chala (hojas) por encima. Añadimos hasta una altura del tronco agua y cubre con la chala. Luego lo pones en un fogón a fuego lento. Mientras tanto, preparamos la mesa para armar las humitas. Con la otra mitad de queso que quedó, cortamos el queso restante en rectángulos o cuadrados medianos (que no sea más grande que la humita). Ahora, primero, para armar las humitas; abrimos las hojas o chala por la mitas y lo ponemos en la mano (como una copa) y en el centro añadimos la masa. En el centro ponemos una porción de queso. Y cerramos la humitas como hojas, primero por un lado que cubra toda la masa y luego la otra (la otra ala) y cerramos por encima. Si quieres puedes ayudarte con una cuerda a cerrar bien la humita y te quede cuadrada. Así con el resto de toda la masa. Después cuando lo tenemos todo bien montado, ponemos las humitas en la olla (esparcida por todo su espacio). Y cubrimos con más chala y un trapo húmedo por encima. Y cerramos con un tapa. NO es bueno cubrirlo muy herméticamente porque puede quemarse las humitas que están en la base. Es mejor dejarlo un poco abierto. Tarda al menos unos 10 a 20 min que se cocine todo. Sabremos que ya está cocinado todo cuando abras y las humitas de arriba están cocinadas. Entonces significa que la base también lo está. Y ya está lista para servir. Opcional: puedes pasarlo por la sartén para tostar un poco. TE PUEDE INTERESAR: Aniversario de Arequipa: Dos pasteles para acompañar el rocoto relleno [VIDEO] MÁS INFORMACIÓN: Mazamorra de tarwi: una receta especial a base del tradicional chocho andino [VIDEO] ¿Cómo preparar humitas dulces y saladas? Mira este vídeo y aprende paso a paso cómo prepararlas.