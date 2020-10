Receta y tres tips para preparar brownies espectaculares

A todo el mundo le gusta disfrutar de un antojito o un postre en cualquier momento del día, y justamente pensando en los amantes del chocolate, queremos que se animen a preparar su postre favorito en base a este mágico ingrediente que enloquece a muchos.

Es por ello, que Ximena Llosa, chef y embajadora de cocoa Winters da a conocer 3 tips clave para preparar brownies, una receta con tradición, llena de sabor y por supuesto, extra chocolatosa. Sabemos que es uno de los postres preferidos de muchos, por ello ¡toma nota!

Tip #1: Usa siempre papel manteca para el molde. Corta un pedazo de papel manteca y fíjate que calce exactamente en la base del molde, luego procede a enmantequillarlo para finalmente sellarlo con harina. Con esto el brownie quedará perfecto una vez que lo saques del horno y te toque desmoldarlo. Evitarás que se pegue y se rompa logrando un postre entero de una sola pieza.

Tip #2: Elige a la cocoa de siempre. Sabemos que lo que más amamos de los brownies es ese sabor a chocolate intenso que nos brinda la cocoa, sobre todo si es la que usamos generación tras generación y la elegimos por su exquisito sabor. Un tip adicional, es que deberás disolver con la mantequilla derretida y tibia, para obtener una mezcla homogénea.

(Foto/semana)

Tip #3: Siempre usa harina sin preparar. A muchos les pasa que no saben diferenciar entre la harina sin preparar y la harina preparada; sin embargo para un postre como los brownies será de vital importancia no confundirlas y usar la que no incluye polvos de hornear, es decir la harina sin preparar. Recordemos que los brownies no deben quedar igual a un keke por lo que buscamos evitar que se eleven para que queden compactos y “melcochudos”.

Si eres amante del chocolate y siempre buscas tener un dulce a la mano para la media tarde o la hora del lonche, es el momento ideal para animarte a preparar unos deliciosos brownies. Date un gusto o engríe a tu familia con una opción llena de sabor como esta.

¿Cómo hacer brownies?

Porciones

40 brownies

Ingredientes

225 gramos de mantequilla con sal

135 gramos de chocolate bitter (yo uso 54% Sombra, Luker)

3 cucharadas de cocoa

235 gramos de azúcar rubia

175 gramos de azúcar blanca

3 huevos

1 cucharadita de vainilla

280 gramos de harina sin preparar

Pizca de sal

* Molde rectangular con papel manteca

Preparación

Derretir la mantequilla en una ollita con el chocolate en trocitos. Mezclar con batidor. Echar cocoa, reservar. Que entibie pero que no enfríe mucho.

En un tazón mediano poner azucares y huevos, echar vainilla y batir poquísimo con batidor de mano. Echar mezcla tibia de chocolate y sin mezclar antes, echar también harina con sal. Mezclar al toque, no sobre batir.

Echar en molde con papel manteca, con brocha poner mantequilla y harina.

Horno 380 grados F. por 17 minutos pero este tiempo es aproximado. De verdad que depende de horno, del molde y con la experiencia uno va agarrando el punto exacto para que estén melcochudos.

Al salir del horno dejar 2 – 3 minutos en el molde, voltear sobre la mesa, sacar el molde y sacar el papel manteca. Si te demoras, el papel se pega en el brownie. Nunca dejarlos enfriar en el molde porque se secan los brownies.

Reposar 1 minuto, desmoldar y cortar en cuadraditos. Dejarlos enfriar en rejilla. Espolvorearlos con azúcar en polvo al enfriar.

Dato:

- Si quieres puedes incluir avellanas, pecanas o nueces a la masa (aprox. 1 taza)

(Receta de Ximena Llosa, chef y embajadora de cocoa Winter)