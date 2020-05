Día Mundial del Cocktail: 4 tragos peruanos para preparar en casa

Hoy 13 de mayo es el Día Mundial de Cocktail, y aunque sólo no podamos salir de casa, te queremos compartir cuatro recetas cocteleras bien peruanas para que degustes sin excederte.

Pisco sour

Los expertos bartenders coinciden en que la preparación del pisco sour ideal debe contener la siguiente receta: tres o cuatro onzas de pisco puro quebranta, una onza de jugo de limón recién exprimido, una onza de jarabe de goma, un cuarto de onza de clara de huevo y cuatro cubos de hielo.

(Foto/blog.mesa247)

Estos ingredientes de vierten en una coctelera que, a continuación, se agita por un tiempo de 12 a 15 segundos. Este cóctel se sirve en una copa o vaso previamente helado y en tres tiempos para evitar que se forme mucha espuma. Para culminar la presentación, el pisco sour lleva tres gotas de amargo de angostura colocadas sobre la superficie espumosa.

El pisco quebranta es la estrella en la preparación de un pisco sour clásico, pero también puede prepararse con pisco acholado, obtenido de la mezcla de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas; mostos de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas; mostos frescos completamente fermentados (vinos frescos) de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas; y piscos provenientes de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas.

Cóctel de algarrobina

El cóctel de algarrobina es una bebida a base de pisco que todos los peruanos disfrutamos en alguna reunión.

Ingredientes

- 2 onzas de Pisco

- 3 onzas de leche fresca entera

- 2 cucharadas de jarabe de goma

- 1/2 yema de huevo

- 1 cucharada de extracto de algarrobina

- 6 cubos de hielo

- Canela en polvo

¿Cómo preparar cóctel de algarrobina?

En una licuadora vierte las onzas de pisco y leche fresca entera. Agrégale las dos cucharadas de jarabe de goma, media yema de huevo, una cucharada de extracto de algarrobina y los seis cubos de hielo.

Machu Picchu

El coctel ‘Machu Picchu’ utiliza los colores rojo, anaranjado y verde, simulando la bandera del Cusco, también conocida como la bandeja del imperio inca.

(Foto/Pinterest)

Ingredientes

- Pisco (1.5 OZ).

- Menta (1 OZ).

- Granadina (1 OZ).

- Zumo de naranja (1 OZ).

- Cubos de hielo.

Preparación

Paso 1: Vertimos los cubos de hielo a lo largo de toda una copa larga o copa pera.

Paso 2: Añadimos la granadina (1 OZ) al vaso con hielo.

Paso 3: Añadimos lentamente (también pueden inclinar un poco la copa) el zumo de naranja (1 OZ). hasta formar dos capas de distintos colores en la copa.

Paso 4: En un recipiente diferente mezclamos la menta (1 OZ). con el pisco (1.5 OZ).

Paso 5: Finalmente vertimos la menta mezclada con pisco a la copa larga, de tal manera que se formen 3 capas de diferentes colores.

Opcional: Podemos decorar la presentación del coctel de la manera que queremos. La mayoría de bartenders utiliza cáscara de naranja.

Chilcano

Existen diferentes sabores de este cóctel, te compartimos una receta a base de hierba luisa.

Ingredientes para el chilcano de hierba luisa

- 2 oz de macerado de Hierba luisa

- 1 dash de jugo de limón

- 3 gotas de amargo de angostura

- Ginger ale.

- Cáscara de lima

¿Cómo preparar chilcano de Hierba Luisa?

Lo primero que vamos a hacer es colocar en un vaso de 12 oz, colocar hielo en las 3/4 partes del vaso, luego mezclar los ingredientes comenzando por el macerado y completar con el ginger ale al final. Perfumar y decorar con un twist de cáscara de lima.

¿Cómo preparar macerado de hierba luisa?

Prepara la hierba Luisa. Lava bien la hierba Luisa y sécala con un paño blanco.

Utiliza el pisco. Coloca en un recipiente de maceración el pisco

Agrega la hierba Luisa. Deja macerar la hierba buena en el pisco (licor) por unos 15 días, asegurándote de que el recipiente esté bien tapado. Puedes utilizar una botella y taparla con un corcho.

Dato:

Para preparar un buen macerado del sabor de tu preferencia, utiliza un pisco neutro o quebranta.