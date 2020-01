Mojito de maracuyá: un majestuoso cóctel de verano para disfrutar entre amigas

Si te provoca un cóctel refrescante y que no requiera mucho trabajo en su preparación, los mojitos siempre serán la mejor opción. ¡Son deliciosos!

(Foto/cantinerokentubano)

No sólo son una mezcla libre de gaseosa, si no que además, te permite preparar cantidades generosas de macerados para no perder tiempo exprimiendo limones o licuando maracuyás. En las siguientes líneas te compartimos una exquisita receta, atenta y toma nota.

(Foto/sanasylindas.blogspot)

Porciones

1 porción

Ingredientes

2 onzas de jugo de parchita maracuyá

2 cucharadas de azúcar morena

12 hojas de hierbabuena

2 onzas de ron blanco

Agua con gas

Hielo picado al gusto

Preparación

1. En una coctelera pon el jugo de maracuyá, el azúcar y las hojas de menta y maja con el mazo de hacer mojitos.

2. Agrega el ron y abundante hielo y agita vigorosamente hasta que la coctelera comience a condensarse.

3. Cuela en un vaso con abundante hielo fresco.

4. Completa con soda y decora con una ramita de hierbabuena

5. Echa un poco de hielo en el fondo del vaso, lo puedes picar si quieres, junto con un poco de maracuyá y vierte el cóctel.

6. Y a disfrutar de esta fantástica bebida.